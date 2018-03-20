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Рябков: у выехавших за рубеж ученых нет полной информации о химразработках в СССР и РФ
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Рябков: у выехавших за рубеж ученых нет полной информации о химразработках в СССР и РФ 

ТАСС 4 часа назад
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Ученые, которые уехали в свое время за границу и высказываются сейчас на тему разработки химического оружия в СССР и в России, не могут владеть полной информацией на эту тему, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Лица, причастные к разработке химикатов токсичного свойства в советский период, в последние дни переполнили информационное пространство своими интервью и рассуждениями на эту тему, — сказал он. — Эти люди в значительной мере ориентируются на ту информацию, которой они делились с западными специалистами после их выезда за границу, и на информацию, которую они получали от них. Они не владели и не могли владеть в полном объеме информацией о том, что реально происходило в СССР и в России в этой сфере".
Дипломат подчеркнул, что после вступления в Конвенцию о запрещении химоружия в 1993 году Россия неукоснительно следовала ее нормам. «Были переданы полные данные в секретариат ОЗХО о том, что у нас существовало, — пояснил Рябков. — За время до 2017 года мы ликвидировали все запасы боевых отравляющих веществ, причем это сделали под строжайшим международным контролем, никаких претензий к нам на эту тему не было».
Лондон утверждает, что при отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 4 марта в Солсбери было применено отравляющее вещество группы «Новичок», а Россия якобы имеет отношение к разработке этого вещества. Москва это категорически отвергает.
По словам Рябкова, обвинения со стороны британского руководства не могут быть подкреплены доказательствами. «Прошел почти год с этого момента (ликвидации запасов химического оружия — прим. ТАСС), теперь британская сторона, действуя в злонамеренных целях, предъявляет нам некие претензии, в очередной раз не подкрепляя это никоим образом материальными свидетельствами, доказательствами», — подчеркнул замглавы МИД РФ. Он назвал эти действия «отказом от сотрудничества» в деле Скрипаля.
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