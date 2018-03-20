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Завещание носорога: как остановить вымирание животных
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Завещание носорога: как остановить вымирание животных 

Мир24 4 часа назад
Фото: Мир24
В Кении умер последний самец крупнейшего по размерам подвида носорогов — северного белого носорога. Еще при жизни животного ученым удалось собрать его генетический материал. Есть ли надежда, что подвид удастся восстановить? Удастся ли остановить вымирание животных? На эти вопросы в эфире телеканала «МИР 24» ответила эколог Елена Есина.
Елена Есина: Искусственное произведение потомства северного белого носорога — последняя надежда. Именно с помощью метода экстракорпорального оплодотворения, где суррогатными матерями будут самки южного белого носорога.
— У северного белого носорога нет естественных врагов в природе. Его истребляли ради рога, который якобы обладает необычными целебными свойствами. Неужели кто-то в это верит?
Елена Есина: Не только верят, но и благополучно применяют, поэтому рынок колоссальный. Работает закон плацебо. Сам незаконный рынок народной восточной медицины огромен. Эти легенды и мифы родились очень давно и благополучно дошли до нашего времени. В странах Юго-Восточной Азии и Африки действительно в это верят. Хотя на сегодняшний день учеными достоверно установлено, что никаких научных оснований эти мифы под собой не имеют.
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— Каков объем этого рынка?
Елена Есина: По данным ООН, порядка 3,5 млрд долларов. Если взять США, то этот рынок по обороту стоит на третьем месте — после мяса и акульих плавников. Если обратиться к статистике таможенных органов Евросоюза, то 42% приходится на так называемую народную восточную медицину природного происхождения.
Интервью полностью смотрите в ролике.
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