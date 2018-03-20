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В Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете отметили Всемирный день социального работника
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В Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете отметили Всемирный день социального работника 

Вечерняя Москва 4 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
20 марта в мире отмечается День социальной работы.
Его цель — напомнить о важности деятельности социальных работников и проблемах, с которыми сталкиваются их подопечные, завершают обучение на курсах по формированию навыков коммуникаций со слабослышащими и глухими людьми, сообщает пресс-служба вуза.
— Окончившие базовый курс русского жестового языка, смогут уже 21 марта продолжить обучение, — рассказала заведующая кафедрой социальной работы ПСТГУ Татьяна Зальцман. — Новый курс делает акцент на православной лексике и будет полезен как светским, так и церковным социальным работникам, добровольцам, оказывающим помощь людям с нарушением слуха и преподавателям специальных дисциплин по реабилитации и коррекционной педагогике. Выпускники краткосрочных курсов смогут использовать жестовый язык для общения с глухими слабослышащими людьми и сумеют показать краткие церковные молитвы.
На занятиях можно будет узнать историю отношений к глухим в обществе и особенности формирования и развития русского жестового языка и дактиля, а также понять сущность и специфику коммуникации с глухими и слабослышащими людьми.
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