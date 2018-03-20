За что Крупская невзлюбила педагога Макаренко

Его обвиняли в увлечении дореволюционной педагогикой, авторитаризме, жестокости и даже рукоприкладстве. Его систему называли «несоветской», а самому педагогу даже грозил арест. Основатель советской школы — супруга Ленина Надежда Крупская жестко критиковала его, мол, не место такой политике воспитания в советской системе. И все же в 1988 году Антон Макаренко был признан ЮНЕСКО величайшим педагогом мира. А педагогические принципы Крупской, во главе которых ставилось служение коммунизму, сейчас считаются как минимум обузой прошлого.

Двадцатые годы прошлого века ознаменовались для молодой советской власти ростом беспризорников. На начало 20-х годов их насчитывалось семь миллионов — дети белогвардейцев и красноармейцев, оставшиеся без родителей, ребятишки, потерявшиеся во время эвакуации и просто выброшенные на улицу за неимением в семье куска хлеба. [С-BLOCK]

К 30-м годом количество беспризорников увеличилось до 12 миллионов — этому способствовали поголовное раскулачивание, расказачивание, коллективизация. Остро встал вопрос о создании колоний, беспризорников ловили, свозили в места, больше напоминавшие тюрьмы. Пойманных детей считали дефективными и неполноценными, никто не знал, что с ними делать.

В 20-х годах никому тогда неизвестный директор железнодорожной школы из Кременчуга Антон Макаренко назначается директором колонии под Полтавой . Приехав на место назначения, он вместо детей увидел вполне себе уже молодых людей, которые сознательно снижали возраст, чтобы не попасть под расстрельную статью. И эти «дядьки» никак не собирались прилежно корпеть над книжками или ходить строем под барабанную дробь. О том, с какими трудностями он столкнулся, Макаренко позже напишет в своих трудах, главным из которых станет «Педагогическая поэма». Факт в том, что из беспризорников ему удалось воспитать настоящих людей. Главное, перечислял позже педагог, это дисциплина, которая проявляется в строгом соблюдении правил и ритуалов, самоуправление и ядро коллектива — старшие воспитанники, которые «отесывали» новеньких, несли ответственность за младших. В колонии царили порядок, полное послушание и принцип: что заработал, то и получил. Поощрением для колонистов было участие в драмкружке, что неимоверно раздражало Крупскую: «Учебнику политграмоты предпочитается драмкружок!», — возмущалась она. [С-BLOCK]

В колонию в надежде найти компромат на Макаренко зачастили инспекторы, одна из них — Галина Салько вернулась от Макаренко его ярой защитницей. Но ту все было просто: женщина без памяти влюбилась в невзрачного с виду педагога и после последовала за ним.

Макаренко грозил арест: Крупская, придумавшая советскую школу, резко раскритиковала его на съезде комсомола в 1928 году. Она обвиняла Макаренко в отступлении от партийных постановлений, внедрение самоуправление, назвала его систему «идеологически вредной», переквалифицировав дисциплину в колонии в «жестокость и рукоприкладство». Не прислушаться к супруге Ленина не могли.

Спас Макаренко тогда Горький, вместо ареста педагога перевели в колонию имени Дзержинского под Харьковом . [С-BLOCK]

Из восьми лет своего существования коммуна только первый год была на содержании государства. Все остальное время воспитанники зарабатывали на себя сами.

«…Последние годы коммуна …жила на хозрасчете… Я мог тратить в год по 200 тыс. рублей на летние походы, 40 тыс. рублей заплатить за билеты в харьковские театры. Я мог купить автобус, легковую машину, грузовую машину. Разве школа может это купить?», — писал Макаренко. Или «Мы решаем: едем 500 человек по Волге на Кавказ. Для этого нужно 200 тыс. рублей. Постановили: в течение месяца работать пол часа лишних, и в результате получаем 200 тыс.рублей. Мы могли одевать мальчиков в суконные костюмы, девочек — в шелковые и шерстяные платья».

Ему не верили. Не верили, что колония зарабатывает и что «дефективные» беспризорники могут быть людьми. Крупская считала, что Макаренко жестокостью заставляет детей вкалывать и к тому же рушит все коммунистические принципы, касающиеся труда и собственности. По ее мнению, отношение к этому у детей должно быть коммунистическое, о чем Крупская и писала в письме пионерам «”Мое” и «Наше»». Интересно, что основные принципы воспитания у педагогов совпадали: и тот и другой говорили о коллективизме и самоуправлении, оба ставили главной целью педагога развитие личности. [С-BLOCK]

Только у Макаренко эти принципы работали на детей, а у Крупской — на строителей социализма. Учителю в педагогике Крупской отводилась роль проводника политики партии, он же должен был наставлять родителей в правильном направлении. Школьником же должны двигать горячая любовь к родине и умение бороться за торжество коммунизма. Крупская настаивала на интересной, полноценной, насыщенной жизни для будущих строителей коммунизма, у которых нет ничего, кроме родины. Макаренко говорил: «Дети не готовятся к труду и жизни, они живут и трудятся, мыслят и переживают и к ним надо относиться как к товарищам и гражданам». Дети у него были «убежденными хозяевами» своей коммуны, школы.

Принципы Крупской партийным деятелям были ближе. Все они были реализованы в советской школе и до сих пор являются фундаментом современной, российской школы. К Макаренко же относились с опаской и до 80-х годов прошлого века его «Педагогическая поэма» выходила с купюрами и значительными исправлениями. Как оказалось, зря. [С-BLOCK]

Процветавшая колония имени Дзержинского не давала покоя партийным деятелям. Кто-то даже захотел использовать ее работу для личного блага, чему Макаренко резко воспротивился. Его за строптивость перевели в НКВД в отдел трудовых колоний. В его ведении были 12 колоний, кроме Дзержинского.