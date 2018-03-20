Дроны-курьеры доставят документы и продукты

Столичные разработчики создали программное обеспечение, которое позволяет использовать летающие дроны в качестве курьеров. Перемещение беспилотников можно контролировать с помощью планшета, компьютера или смартфона.

— Первые образцы подобных беспилотников были созданы нами еще 5 лет назад, — рассказывает генеральный директор компании-разработчика Олег Панфиленок. — Сегодняшняя модификация дронов позволяет им работать с более широким спектром задач и практически автономно, на расстоянии до 30 километров. Вес, который новые дроны смогут поднять, превышает 3 килограмма.

Дроны планируется применять в доставке малых грузов на территории крупных складов, магазинов, промышленных предприятий. Пока использование на больших открытых пространствах осложнено существующим воздушным законодательством. Полеты в пределах Москвы любых летательных аппаратов необходимо согласовывать с целым рядом структур за 2 месяца до полета. Но изменения в законодательстве уже назревают, полеты роботов-помощников не за горами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Фурсин , глава департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы:

— Летательные аппараты с таким программным обеспечением можно использовать на промышленных предприятиях, складах и в крупных магазинах. Они могут пригодиться для срочной доставки мелких грузов и корреспонденции. Один дрон способен поднять груз весом до 3 килограммов.