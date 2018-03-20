Ещё
Жители Вешняков примут участие в голосовании «Активное долголетие»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители Вешняков примут участие в голосовании «Активное долголетие» 

Управа района Вешняки 4 часа назад
ТЦСО «Вешняки» напоминает жителям района Вешняки о том, что они могут принять активное участие в голосовании по проекту «Активное долголетие».
В настоящее время жители района Вешняки предлагают варианты названия предложенных проектов. В дальнейшем будут определен один из лучших вариантов. Жители могут даже поддержать один из предложенных вариантов.
Напомним, что запись в кружок «Активное долголетие» стартовал 1 марта 2018 года. Для жители района Вешняки уже доступны следующие виды активности: пение, танцы, гимнастика, бильярд и ряд других. Более подробную информацию можно получить по телефону: 8-499-786-46-82, а также на официальном портале проекта.
Управа района Вешняки: последние новости
Жители района Вешняки оценили удобство процедуры открепления на выборы президента РФ По первому московскому диаметру запустят поезда «Иволга» Санитарную обработку еще 22 столичных роддомов проведут до конца года
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко рассказал о страхе России81
«Заигрались и влипли»: Захарова о деле Скрипаля28
Отец Литвиненко назвал убийцу сына139
Россияне приготовились затянуть пояса394
Кто не поздравил Путина и другие события дня52
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение