Жители Вешняков примут участие в голосовании «Активное долголетие»

ТЦСО «Вешняки» напоминает жителям района Вешняки о том, что они могут принять активное участие в голосовании по проекту «Активное долголетие».

В настоящее время жители района Вешняки предлагают варианты названия предложенных проектов. В дальнейшем будут определен один из лучших вариантов. Жители могут даже поддержать один из предложенных вариантов.

Напомним, что запись в кружок «Активное долголетие» стартовал 1 марта 2018 года. Для жители района Вешняки уже доступны следующие виды активности: пение, танцы, гимнастика, бильярд и ряд других. Более подробную информацию можно получить по телефону: 8-499-786-46-82, а также на официальном портале проекта.