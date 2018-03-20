Спасатели проверили на прочность речной лед

Во вторник, 20 марта, в самый теплый день с начала весны, корреспондент «ВМ» отправился вместе со специалистами поисково-спасательной станции «Татарово» в патруль по Москве-реке.

Участок, за который отвечают спасатели, начинается от Живописного моста в районе Хорошево-Мневники. Его протяженность — четыре километра. Глубина реки здесь примерно от шести до семи метров. Течение небольшое. По словам сотрудника станции «Татарово» Сергея Картавого, на катере на воздушной подушке в любую точку можно добраться за две минуты.

— 30 секунд отводится на принятие решения, еще 30 — на выезд, — продолжает спасатель под громкий рев мотора. — В этом году зима спокойная. А в прошлом был такой случай. Собака попала в полынью (растаявшее место на поверхности реки. — «ВМ»). Хозяйка попыталась ее достать и сама провалилась. Наш вахтенный увидел, забил тревогу. Женщину вместе с собакой вытащили, отогрели. Сказала, что больше на лед не выйдет.

Патрулирование территории проходит каждый день. Начинается оно с 10:00. Всего за весь день спасатели выходят на лед пять раз. Не только на катере, но и пешими.

Первая наша остановка — в 20 метрах от берега, в 200 метрах от станции. Лед на всем участке матового оттенка. Плотный. Спасатель первого класса Сергей Картавый мотобуром делает небольшую лунку.

— Толщину льда мы мерим специальной линейкой. Опускаем в лунку. Пожалуйста, здесь толщина примерно 20 сантиметров, — объясняет спасатель.

В патрулирование один из спасателей всегда надевает специальный гидротермокостюм. Если придется кого-то вытаскивать, то в воде он сможет продержаться до трех часов при температуре воды плюс три. В катере стандартный набор: спасательные круги, жилеты, лестница.

Здесь же рядом — первый попавшийся нам рыбак Владимир Левицкий . Лески аккуратно опущены в несколько лунок перед ним. Говорит, рыбачит с детства. А сюда ходит почти каждый день. По выходным ездит рыбачить на Волгу или Рузу. А сегодня он, например, уже поймал ерша.

— Отпустил его. А так здесь можно поймать и карпа. Даже раки водятся. Правда, зимой они сонные, на дне все, — рассказывает Владимир Николаевич. — В этом году лед не такой, как обычно. Слоями, как пирог. Не страшно, я сам замерил глубину. Больше семи сантиметров. Значит, не опасно. Пользуюсь всегда пешней для проверки прочности.

Рыбак вспоминает: в прошлом году с ним случай произошел, который чуть не стоил ему жизни.

— По весне рыбачил ближе к левому берегу. Лед тогда уже очистился. Случайно оглянулся, смотрю, льдина чуть пошла. Быстро перепрыгнул, — вспоминает Левицкий.

По словам еще одного спасателя, Валерия Довженко, выход на лед здесь запрещен. По всему периметру стоят таблички с предупреждением. Однако люди не боятся, кто-то с детьми гуляет, кто-то на лыжах катается. С нарушителями спасатели проводят профилактические беседы. Рассказывают, когда на лед выходить не стоит.

— Если лед черный, то человек провалится. Зеленоватого оттенка — значит, крепкий. Но зачастую цвет увидеть невозможно из-за снега. Поэтому лучше не рисковать, — отмечает Довженко. — В группе риска находятся в первую очередь дети от 12 до 14 лет, которые из-за своего любопытства иногда выходят на самую середину Москвы-реки.

По его словам, таять лед начнет нескоро. В Гидрометцентре предполагают, что настоящая весна в Москву придет в апреле. Пока же в ночное время температура минусовая, лед успевает подмерзнуть. Однако это не повод нарушать технику безопасности.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Бгатов, начальник поисково-спасательной станции «Татарово»:

— Нельзя выходить на лед в темное время суток, а также при тумане, снегопаде и дожде. Переходить реку следует через организованные переправы. При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться проторенных троп или идти по проложенной лыжне. Ни в коем случае нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного удара поленом или лыжной палкой показалась вода — лед тонкий. Сразу же отходите по своему следу к берегу скользящими шагами, не отрывая ног. При переходе водоема группой нужно соблюдать расстояние друг от друга в 5–6 метров.

СПРАВКА