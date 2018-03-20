В Екатеринбурге задержали афериста, который называет себя высокопоставленным военным СССР

Несколько лет организация, которую возглавлял мужчина, за деньги предлагала стать гражданином несуществующего государства. И надо сказать, желающие находились, несмотря на всю абсурдность ситуации, сообщил телеканал «360».

Высокопоставленного чиновника СССР сотрудники ФСБ застали в довольно скромных для его положения месте и обстоятельствах. Встречая нежданных гостей, Андрей Злоказов едва успевает надеть даже не соответствующий костюм, а трико и футболку. Но гордо предъявляет красную корочку.

Он и командующий Вооруженными силами территории Свердловской области РСФСР, и руководитель КГБ, полпред президента, главный судья и председатель Военного трибунала РСФСР. Все это должности подозреваемого в экстремизме Андрея Злоказова. При обыске в его квартире нашли еще десятки удостоверений, печати, сотни указов и постановлений. Все это от имени руководства СССР — организации, которая объединяет больше 150 тысяч человек по всей России , однако сами они называют себя исключительно гражданами Советского Союза.

Это такая организация, которая с 2010 года действовала. Вот приходит конец ее существованию, потому что они выходят за рамки допустимого

Никита Карпов , старший следователь Управления ФСБ России по ЦВО.

Главный идеолог организации, он же — президент СССР, москвич Сергей Тараскин . Обращаясь к гражданам через интернет, он призывает новых слушателей на свои семинары. А там их убеждают, что Союз существует, и каждому советскому гражданину положена выплата — 14 миллиардов рублей, только сначала свое имущество нужно безвозмездно передать властям.

Ответственным за подобную идеологическую работу в Екатеринбурге и был Андрей Злоказов. Всем желающим он предлагал также получить гражданство СССР, естественно, за госпошлину в несколько тысяч, к слову, российских рублей. Кроме того, просил документы на машины и квартиры, собираясь перевести это в собственность союза.

Внимание правоохранителей Андрей Злоказов привлек после того, как попытался подчинить себе войска — по местным воинским частям он разослал приказы от имени президента СССР. В военную прокуратуру бумаги с советским гербом принес лично.

В этих приказах он всячески призывает вступать на сторону Вооруженных сил СССР. А в случае отказа от вступления угрожает убийством и ликвидацией. Военным трибуналом. В том числе и семьям военнослужащих. На исполнение приказа он дает 72 часа

— Никита Карпов, старший следователь Управления ФСБ России по ЦВО.

Изучив документы, в управлении ФСБ возбудили уголовное дело по статье — Публичные призывы к экстремистской деятельности. Сейчас Андрей Злоказов находится под подпиской о невыезде. К слову, медэкспертиза признала его психически здоровым. Свой офис он закрыл, но продолжает набор в Вооруженные силы СССР через интернет. И считает, что кто и должен разбираться в его деле, то только военный трибунал.