Смайлы-колобки Александры Реввы докатились до 100 стран 

Александр Ревва известен на Родине, как популярный артист разговорного жанра, певец, актер. А вот у иностранцев он прославился и в другом качестве. Миллионы зрителей в более чем ста странах полюбили популярный анимационный проект «Колобанга», о приключениях смайлов-колобков в Интернете. Продюсер проекта — Александр Ревва. В Майами состоялся международный лицензионный саммит Kidscreen, где объявили о новом достижении анимационного проекта «Колобанга»: трансляция The Mojicons (под этим именем «Колобанга» выходит за пределами России и СНГ) охватила уже более 100 стран. Это первый российский проект, которому удалось достичь таких результатов за столь короткий срок — премьера сериала состоялась в 2015 году. Права на The Mojicons были приобретены для территории США, Греции, Голландии, Франции, Турции, Тайланда, Южной Кореи, Индии, арабских стран, африканского континета и других государств. В пакет Колобанга входят анимационный сериал и два полнометражных фильма.
Ну а московские зрители 1 апреля смогут увидеть Александра Ревву в новом юмористическом концерте «Смешной и ещё смешнее». Артист выступит в паре с Михаилом Галустяном. Сегодня Александр Ревва объявил конкурс, условия сообщил в инстаграме: «Мы покажем абсолютно новые номера в разных комедийных жанрах — стенд-ап, пародия, пантомима, ковёрная клоунада, чёрный юмор, импровизация, эротический трэш, воздушно-капельный сарказм, мэмы, гэги, панчи и др. Так вот, билетов осталось ооочень мало, но настроение весенне-прекрасное, и я хочу разыграть среди своих любимых подписчиков 5 билетов на наш концерт… Итак, придумайте подпись к этой фотографии, и самые оригинальные и смешные варианты будут отмечены призам».
Фото ниже и у вас есть шанс.
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