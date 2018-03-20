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Главное — здоровье! Селена Гомес не переживает, что располнела
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Главное — здоровье! Селена Гомес не переживает, что располнела 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Накануне в Сети появились фото с отдыха Селены. На кадрах Гомес запечатлена в бикини на яхте в Австралии. Пользователи в пух и прах раскритиковали фигуру экс-подруги Джастина Бибера. И их можно понять: на свежих снимках Селены сразу бросается в глаза увеличившийся живот и объемные бедра звезды. Судя по всему, критика дошла и до самой Гомес. И певица решила ответить на нее в своем Instagram. — написала Селена. Своим постом Селена дала понять всем хейтерам, что она не собирается прогибаться под условности и стереотипы. Гораздо важнее для нее — сохранение здоровья. К слову, Селене действительно надо себя беречь: летом прошлого года она перенесла операцию по пересадке почки, а также звезда страдает волчанкой, на фоне которой неоднократно лечилась от депрессий. Но, согласись, лишние кило совершенно не портят Селену, она остается все такой же привлекательной и милой девушкой. Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Instagram
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