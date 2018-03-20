Жители Химок увидели необычное густое облако над городом

Химках несколько человек стали свидетелями подозрительного явления ‐ густого облака, которое оставляет после себя странные следы, а именно ‐ осадок яркой пыли. Как оказалось, источником этого образования является завод «Энергомаш». А само явление ‐ всего лишь последствие испытаний двигателя. Насколько опасны подобные выбросы — узнал телеканал «360».

Такой столб дыма посреди белого дня не на шутку напугал химчанина Сергея Забозлаева. Поначалу он даже не понимал, откуда берется это облако? Думал, что пожар или какая-то авария. Но потом это явление стало делом привычным. Несколько раз в месяц столб дыма появлялся в химкинском небе. Его мужчина наблюдает из окна офисного здания теперь уже не один год.

Идет дым с определенными выделениями. После этого выпадает осадок, который оказывается на зданиях и автомобилях. Поэтому мы регулярно моем свои машины

— Сергей Забозлаев, очевидец.

Очевидцами непонятного явления стали и другие жители Химок. Соцсети буквально пестрят разными фото и постами. Подозрение у всех сразу пало на завод «Энергомаш». Своими корнями столб дыма уходит на территорию предприятия. А раз завод, значит, облако может быть пагубным для здоровья.

Я думаю, что выбросы могут влиять на здоровье человека. По крайней мере тех людей, которые ходят на улицу во время задымления из этой трубы

— Сергей Забозлаев, очевидец.

По просьбам очевидцев, телеканал «360» обратился на «Энергомаш», чтобы узнать природу странного явления. Там не открещиваются, признаются, что облако их рук дело. Оно появляется в результате испытания двигателей, причем не каких-нибудь, а ракетных.

Мы разрабатываем и испытываем ступени двигателя, которые выносят ракетоноситель за плотные слои атмосферы

— Оксана Ролдугина, начальник отдела по защите окружающей среды « НПО Энергомаш ».

За безопасность этого феномена здесь отвечают. Говорят, что облако не что иное, как выхлопные газы от использования двигателей и водяной пар. Но вредных веществ в облаке немного. Его контролирует целая лаборатория, которая во время каждого испытания выезжает и проверяет воздух.

Когда выхлопные газы высокой температуры поступают в гидрогаситель с водой, то вода испаряется. Ее пары вместе с газами в виде большого облака выбрасываются из трубы. Именно это облако и видят жители

— Оксана Ролдугина, начальник отдела по защите окружающей среды «НПО Эергомаш».

Да и вообще предприятие «Энергомаш»

по-своему

уникально. Именно здесь полвека назад была разработана система, которая позволяет до сих пор испытывать ракетные двигатели без нанесения вреда окружающей среде. Не придумай тогда технологии трансзвукового горения, три минуты испытания выбрасывали бы в воздух столько же газа, сколько за сутки это делают все автомобили Москвы . Эту разработку взяли на вооружения крупнейшие предприятия мира.

Если в открытую испытывать ракетный двигатель, тем более самый мощный, то это будет похоже на извержение вулкана

— Анатолий Папуша, доктор технических наук, академик.

Сам же эксперт призывает искать экологическую опасность жителям Химок не в подобных предприятиях — там уже все отлажено десятилетиями, а, например, в аэропортах — то, что выбрасывают в природу там — в сотни раз вреднее.

Гидравлическая жидкость, которая используется в авиации, это первый класс опасности — дебутилфосфат. Его так и не научились обезвреживать

— Анатолий Папуша, доктор технических наук, академик.

На «Энергомаше» же уверяют, что их выбросы не только безопасны при обычных испытаниях, но даже не способны нанести никакого вреда в случае аварии. Единственное, что еще может нарушать это облако, так это эстетический облик округа. Но с этим, правда, бороться здесь еще не научились.