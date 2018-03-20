Ещё
В Соколиной горе провели текущий ремонт 26 кровель
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Соколиной горе провели текущий ремонт 26 кровель 

Управа района Соколиная гора 5 часов назад
Согласно отчету руководителя ГКУ «Инженерные службы района Соколиная гора» Алексея Пьянкова, в Соколиной горы в течение года проведен ремонт 26 кровель, 47 цоколей и водостоков, 79 входных подъездных дверей.
В течение года в многоквартирных домах управляющие компании ООО «Соколиная гора», ОАО «РЭУ № 20 района Соколиная гора» и ГБУ «Жилищник района Соколиная гора» провели наладку инженерного оборудования в 6487 квартирах. Подвалы и чердаки привели в порядок более чем в сотне домов. Всего в районе расположено немногим менее трехсот пятидесяти многоквартирных домов. Каждый год в них проходят не только работы текущего и капитального ремонта, но и подготовка к зимней эксплуатации. Последняя включает поверку и ремонт систем отопления (если необходимо), кровель, систем канализации и водоснабжения, а также прочие работы.
Фото с сайта icmos.ru: РИА Новости.
Управа района Соколиная гора: последние новости
Более 30 дворов района планируется благоустроить за счёт платных парковок Жители Соколиной горы проголосовали за игровой комплекс и качели «Гнездо» для детской площадки В КДНиЗП провели 131 лекцию по профилактике правонарушений
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко рассказал о страхе России81
«Заигрались и влипли»: Захарова о деле Скрипаля28
Отец Литвиненко назвал убийцу сына140
Россияне приготовились затянуть пояса396
Кто не поздравил Путина и другие события дня52
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение