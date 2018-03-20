В Соколиной горе провели текущий ремонт 26 кровель

Согласно отчету руководителя ГКУ «Инженерные службы района Соколиная гора» Алексея Пьянкова , в Соколиной горы в течение года проведен ремонт 26 кровель, 47 цоколей и водостоков, 79 входных подъездных дверей.

В течение года в многоквартирных домах управляющие компании ООО «Соколиная гора», ОАО «РЭУ № 20 района Соколиная гора» и ГБУ «Жилищник района Соколиная гора» провели наладку инженерного оборудования в 6487 квартирах. Подвалы и чердаки привели в порядок более чем в сотне домов. Всего в районе расположено немногим менее трехсот пятидесяти многоквартирных домов. Каждый год в них проходят не только работы текущего и капитального ремонта, но и подготовка к зимней эксплуатации. Последняя включает поверку и ремонт систем отопления (если необходимо), кровель, систем канализации и водоснабжения, а также прочие работы.