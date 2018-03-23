Во Владивостоке инвалидов бесплатно обучают водительскому мастерству

Речь идет об инвалидах 1 и 2 групп.

Это стало возможным благодаря финансовой поддержке администрации города Владивостока . Сегодня обучение проходят 13 человек с ограниченными возможностями по состоянию здоровья, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Как рассказали в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации города, в этом году региональная общественная организация «Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата» стала победителем конкурса социальных проектов и получила от администрации Владивостока денежный грант на организацию обучения водительскому мастерству инвалидов 1 и 2 групп.

«Личный транспорт для таких людей, а в особенности для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, это предмет жизненной необходимости. Возможность научиться управлять автомобилем повысит их шанс при устройстве на работу, поможет заниматься параолимпийскими видами спорта и просто жить более полноценной жизнью», — отмечает Елена Грехова , руководитель проекта.

Она также добавила, что в среднем стоимость такого обучения в городе составляет 30 тысяч рублей и эта сумма является достаточно значительной для многих людей с ограниченными возможностями. Не у каждого есть возможность получить такое образование самостоятельно.

«Полная компенсация данных расходов позволит большему числу инвалидов выучиться и получить водительское удостоверение. Всего же в рамках проекта планируется обучить 15 человек», — добавила Елена Грехова.

В общественной организации говорят, что надеются на дальнейшую поддержку проекта.

«Людям с проблемами опорно-двигательного аппарата очень тяжело передвигаться самостоятельно. Моя мечта — сесть за руль автомобиля и стать независимой. Очень хорошо, что у нас появилась такая прекрасная возможность обучиться вождению и получить водительское удостоверение», — отметила одна из участниц курса Ирина Боровая.

К слову, среди тех, кто проходит сейчас обучение, есть те, кто уже сдал экзамены по теоретической части и готовится к практике.

«При сдаче теоретического экзамена в ГИБДД я был очень удивлен. Меня встретили трое сотрудников полиции и помогли подняться на инвалидной коляске на второй этаж, где проходит экзамен. Выделили удобное место за компьютером, — поделился впечатлениями другой участник проекта Алексей. — Все прошло очень замечательно, а особенно порадовало отношение к инвалидам. Спасибо организатором за это и то, что помогают воплотить нашу мечту в жизнь».

Для справки

В этом году финансовую поддержку в размере до 150 тысяч рублей на проведение интересных и значимых проектов и мероприятий получили 10 общественных организаций Владивостока. На эти средства в краевом центре будут проведены мероприятия патриотической направленности, праздник «Сабантуй», Сорочинская ярмарка, серия лекций для садоводов и огородников, установлена детская спортивно-игровая площадка, организована работа кружка для детей из малообеспеченных семей и детей-инвалидов «Первые шаги в радиоэлектронике». Общественные объединения проведут также мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, оказание помощи и поддержки ветеранам и пожилым людям и обучение водительскому мастерству инвалидов 1 и 2 групп.