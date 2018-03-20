Губернаторов после выборов считают. Кому стоит задуматься о последствиях неявки 

Ушли в двойной минус
На прошедших 18 марта выборах президента России активность избирателей традиционно стала одним из основных показателей для действующих глав регионов: каждый из них понимал, что допустить снижение явки они не имеют морального права. Перед каждым негласно стояла задача мобилизовать на выборы 70% избирателей региона. Впервые, напомним, эта цифра прозвучала еще в декабре 2016 года, потом от нее стали открещиваться, но именно она продолжала до решающего дня оставаться главным ориентиром для всех.
В двух субъектах — в Томской области и на Чукотке — активность избирателей фактически осталась прежней, что и шесть лет назад. Разница совсем небольшая.
Между тем почти в 30 регионах страны явка избирателей оказалась ниже уровня 2012 года. В некоторых — в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Чечне, в Мордовии и Татарстане — даже ниже уровня парламентских выборов 2016 года.
Как видно, все это — национальные республики, в которых раньше явка едва не достигала 100%, как например, в Чечне в 2012 году, когда на выборы «пришло» 99,61% избирателей. Как отмечает председатель экспертного совета Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), политолог Леонид Давыдов, «природа снижения явки разная». Эксперт не исключает, что руководство «бывших лидеров по явке» «попросили» не гнаться за улучшением предыдущих показателей. «Там очень сильно поработали на легитимность», — говорит эксперт.
Кого абсолютные цифры не порадуют
По словам Леонида Давыдова, полученные на президентских выборах результаты, конечно, будут учитываться при принятии «различных решений», для учета в работе. Но вряд ли можно говорить о «репрессиях» в отношении руководителей этих регионов. Главное, как для них, так и для федералов, — понимать, что делать дальше. А если говорить о таких регионах, как Курганская область, то этот регион, равно как Карелия и ряд областей Центрального округа, которые «никак не могут выжить отдельно, неважно, хороший руководитель там или плохой», вероятно, спасет только укрупнение.
Речь идет о тех десяти регионах, где произошло самое существенное снижение абсолютного числа избирателей, пришедших на участки для голосования, по сравнению с 2012 годом, — это Мордовия, Коми, Воронежская, Нижегородская, Саратовская области, Приморский край, Тульская, Тверская и Курганская области. «Это десятки тысяч недобранных голосов. Этот „лифт“ используется гражданами для демонстрации своей позиции. Успех региональных администраторов заключается в организации явки», — отмечает эксперт.
Объяснить трудно объяснимое
В целом, эксперты по-разному оценивают перспективы глав регионов, где было допущено отклонение в худшую сторону от общестрановых показателей. По мнению политолога Аббаса Галлямова, «судя по всему, Путин настроен благодушно». «Провинившиеся губернаторы могут избежать наказания, — полагает эксперт. — Скорее всего, карать будут не тех, кто недобрал по явке, а тех, кто был уличён в махинациях. Без этого ощущение справедливости происходящего в обществе будет неполным».
Похожей позиции придерживается директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов. «Снижение явки — не повод для оргвыводов. А вот высокое протестное голосование в регионе — очень плохой сигнал. Главе Якутии, например, стоит задуматься о будущем месте работы», — считает Смирнов.
Как считает ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Михаил Нейжмаков, «вряд ли явка на президентских выборах сама по себе может стать причиной для отставок губернаторов». «Ни в одном субъекте РФ на региональном уровне этот показатель нельзя назвать откровенно провальным, — отмечает Нейжмаков. — Другое дело, что самой скромной (но опять же, на общем фоне роста явки) активность избирателей оказывалась, как правило, в регионах с застарелыми социально-экономическими проблемами, правда, сформировавшимися еще до вступления в должность их нынешних губернаторов».
Речь идет о Забайкальском крае и Карелии, Тверской области. «Если позиции кого-то из глав этих территорий станут менее устойчивыми, это будет связано, скорее, не с показателями явки, а с другими вопросами к их работе. Пока в наименьшей степени в зоне риска из губернаторов перечисленных регионов находится глава Карелии Артур Парфенчиков просто потому, что он пришел к руководству своего региона (если считать от назначения на пост врио) чуть более года назад», — поясняет Михаил Нейжмаков.
По мнению политконсультанта Виталия Бианки, большая часть регионов, где произошло снижение явки «просто имела неадекватно завышенные цифры в 2012 году», те же Чечня и Коми. «Под ударом — только те регионы, в которых не просто низкая явка, но в которых есть основание считать, что дело в негативной работе главы региона и/или политического блока, — говорит эксперт. — Уже есть вбросы, разной степени обоснованности, что вопросы возникли по Хабаровскому и Алтайскому краям, Якутии, Карелии, Коми, Тверской и Новгородской областям. Для глав регионов одна из опций — превентивно поменять заместителей по внутренней политике».
Виталий Бианки также отмечает, что «впрямую причиной для отставки главы региона может стать только принципиальные нарушения, а их, на первый взгляд, не было (хотя есть информация по двум регионам, массово „выписавшим“ своих избирателей в другие субъекты). А вот то, что умеренно негативные результаты будут использованы как повод для медийных и аппаратных атак, — это гарантировано», — убежден эксперт.
Директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков, в свою очередь, предполагает, что «разбор полетов будет», но он будет происходить не по какой-то единой схеме — снижение явки или плохой результат за Путина, а будет «какой-то обобщенный подход». «Выводы будут сделаны, но очень избирательно», — говорит Гращенков.
Как полагает политолог Леонид Давыдов, сложнее всего в этой ситуации врио губернаторам, которым избираться в этом году. «Среди таких регионов оказались регионы, где губернаторам осенью выбираться, — Омская, Новосибирская, Нижегородская области — им выбираться будет очень сложно. Вообще вопрос к ним — правильно ли были организованы выборы. Осенью им придется очень сильно доказывать, что все отлично», — полагает Давыдов.
Сменили «окраску»
Делать выводы по регионам, где произошли серьезные изменения по сравнению с 2012 годом, скорее, придется не только относительно падения явки, но и относительно изменения «раскраски» внутриполитического поля. В этом смысле логично сравнение политконсультанта Константина Бакшеева по результатам партий, полученных 18 марта, с результатами, полученными в сентябре 2016 года.
Позиции «Единой России» справедливо будет опустить, так как президент Владимир Путин избирался все-таки как самовыдвиженец. А вот по другим партиям расклад весьма интересен. Так, КПРФ укрепила свои позиции в Якутии, в Алтайском крае, в Приморье и на Алтае. А вот в Омской области коммунисты уступили: на президентских выборах кандидат от КПРФ Павел Грудинин получил меньше, голосов, чем партия в 2016 году.
То же самое касается и ЛДПР: стабильно голосующие за либерал-демократов регионы неожиданно изменили свою «окраску». В частности, республика Коми, Ненецкий АО, Кировская и Амурская области.
Говорить про «Яблоко» вообще не приходится: результат, полученный Григорием Явлинским, на президентских выборах — 1,05%, удручает. И ко всему прочему, в традиционно протестных регионах интерес к партии упал, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, в Ярославской области и в Карелии. Неожиданный рост дала только Ингушетия — 2,37% на выборах президента против 0,2% в 2016 году.
По мнению политолога Леонида Давыдова, есть еще два месяца до инаугурации избранного президента, и этот период станет своего рода «игрой в конвертацию и интерпретацию полученных результатов». Пока сложно сказать, попадет ли кто-то под репрессии.
Фото — Кирилл Каллиников РИА Новости