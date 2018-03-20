Губернаторов после выборов считают. Кому стоит задуматься о последствиях неявки

Ушли в двойной минус

На прошедших 18 марта выборах президента России активность избирателей традиционно стала одним из основных показателей для действующих глав регионов: каждый из них понимал, что допустить снижение явки они не имеют морального права. Перед каждым негласно стояла задача мобилизовать на выборы 70% избирателей региона. Впервые, напомним, эта цифра прозвучала еще в декабре 2016 года, потом от нее стали открещиваться, но именно она продолжала до решающего дня оставаться главным ориентиром для всех.

В двух субъектах — в Томской области и на Чукотке — активность избирателей фактически осталась прежней, что и шесть лет назад. Разница совсем небольшая.

Карачаево-Черкесии, Между тем почти в 30 регионах страны явка избирателей оказалась ниже уровня 2012 года. В некоторых — в Дагестане Чечне , в Мордовии Татарстане — даже ниже уровня парламентских выборов 2016 года.

Как видно, все это — национальные республики, в которых раньше явка едва не достигала 100%, как например, в Чечне в 2012 году, когда на выборы «пришло» 99,61% избирателей. Как отмечает председатель экспертного совета Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), политолог Леонид Давыдов , «природа снижения явки разная». Эксперт не исключает, что руководство «бывших лидеров по явке» «попросили» не гнаться за улучшением предыдущих показателей. «Там очень сильно поработали на легитимность», — говорит эксперт.

Кого абсолютные цифры не порадуют

По словам Леонида Давыдова, полученные на президентских выборах результаты, конечно, будут учитываться при принятии «различных решений», для учета в работе. Но вряд ли можно говорить о «репрессиях» в отношении руководителей этих регионов. Главное, как для них, так и для федералов, — понимать, что делать дальше. А если говорить о таких регионах, как Курганская область , то этот регион, равно как Карелия и ряд областей Центрального округа, которые «никак не могут выжить отдельно, неважно, хороший руководитель там или плохой», вероятно, спасет только укрупнение.

Речь идет о тех десяти регионах, где произошло самое существенное снижение абсолютного числа избирателей, пришедших на участки для голосования, по сравнению с 2012 годом, — это Мордовия, Коми , Воронежская, Нижегородская, Саратовская области, Приморский край , Тульская, Тверская и Курганская области. «Это десятки тысяч недобранных голосов. Этот „лифт“ используется гражданами для демонстрации своей позиции. Успех региональных администраторов заключается в организации явки», — отмечает эксперт.

Объяснить трудно объяснимое

В целом, эксперты по-разному оценивают перспективы глав регионов, где было допущено отклонение в худшую сторону от общестрановых показателей. По мнению политолога Аббаса Галлямова, «судя по всему, Путин настроен благодушно». «Провинившиеся губернаторы могут избежать наказания, — полагает эксперт. — Скорее всего, карать будут не тех, кто недобрал по явке, а тех, кто был уличён в махинациях. Без этого ощущение справедливости происходящего в обществе будет неполным».

Похожей позиции придерживается директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов . «Снижение явки — не повод для оргвыводов. А вот высокое протестное голосование в регионе — очень плохой сигнал. Главе Якутии , например, стоит задуматься о будущем месте работы», — считает Смирнов.

Как считает ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Михаил Нейжмаков , «вряд ли явка на президентских выборах сама по себе может стать причиной для отставок губернаторов». «Ни в одном субъекте РФ на региональном уровне этот показатель нельзя назвать откровенно провальным, — отмечает Нейжмаков. — Другое дело, что самой скромной (но опять же, на общем фоне роста явки) активность избирателей оказывалась, как правило, в регионах с застарелыми социально-экономическими проблемами, правда, сформировавшимися еще до вступления в должность их нынешних губернаторов».

Речь идет о Забайкальском крае и Карелии, Тверской области . «Если позиции кого-то из глав этих территорий станут менее устойчивыми, это будет связано, скорее, не с показателями явки, а с другими вопросами к их работе. Пока в наименьшей степени в зоне риска из губернаторов перечисленных регионов находится глава Карелии Артур Парфенчиков просто потому, что он пришел к руководству своего региона (если считать от назначения на пост врио) чуть более года назад», — поясняет Михаил Нейжмаков.

По мнению политконсультанта Виталия Бианки, большая часть регионов, где произошло снижение явки «просто имела неадекватно завышенные цифры в 2012 году», те же Чечня и Коми. «Под ударом — только те регионы, в которых не просто низкая явка, но в которых есть основание считать, что дело в негативной работе главы региона и/или политического блока, — говорит эксперт. — Уже есть вбросы, разной степени обоснованности, что вопросы возникли по Хабаровскому и Алтайскому краям, Якутии, Карелии, Коми, Тверской и Новгородской областям. Для глав регионов одна из опций — превентивно поменять заместителей по внутренней политике».

Виталий Бианки также отмечает, что «впрямую причиной для отставки главы региона может стать только принципиальные нарушения, а их, на первый взгляд, не было (хотя есть информация по двум регионам, массово „выписавшим“ своих избирателей в другие субъекты). А вот то, что умеренно негативные результаты будут использованы как повод для медийных и аппаратных атак, — это гарантировано», — убежден эксперт.

Директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков , в свою очередь, предполагает, что «разбор полетов будет», но он будет происходить не по какой-то единой схеме — снижение явки или плохой результат за Путина, а будет «какой-то обобщенный подход». «Выводы будут сделаны, но очень избирательно», — говорит Гращенков.

Как полагает политолог Леонид Давыдов, сложнее всего в этой ситуации врио губернаторам, которым избираться в этом году. «Среди таких регионов оказались регионы, где губернаторам осенью выбираться, — Омская, Новосибирская, Нижегородская области — им выбираться будет очень сложно. Вообще вопрос к ним — правильно ли были организованы выборы. Осенью им придется очень сильно доказывать, что все отлично», — полагает Давыдов.

Сменили «окраску»

Делать выводы по регионам, где произошли серьезные изменения по сравнению с 2012 годом, скорее, придется не только относительно падения явки, но и относительно изменения «раскраски» внутриполитического поля. В этом смысле логично сравнение политконсультанта Константина Бакшеева по результатам партий, полученных 18 марта, с результатами, полученными в сентябре 2016 года.

То же самое касается и ЛДПР : стабильно голосующие за либерал-демократов регионы неожиданно изменили свою «окраску». В частности, республика Коми, Ненецкий АО, Кировская и Амурская области.

По мнению политолога Леонида Давыдова, есть еще два месяца до инаугурации избранного президента, и этот период станет своего рода «игрой в конвертацию и интерпретацию полученных результатов». Пока сложно сказать, попадет ли кто-то под репрессии.