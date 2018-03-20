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Какие возможности наноалмаза удивили его создателей
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Какие возможности наноалмаза удивили его создателей 

Российская Газета 6 часов назад
Фото: Российская Газета
Как известно, наноалмазы получают при детонации взрывчатых веществ. Вообще у них множество применений — от квантовых компьютеров до прицельной доставки лекарств в раковые клетки, не говоря уже об абразивах, сверхтвердых и композиционных материалах. Эта проблематика является приоритетной в США, Китае, Евросоюзе и Японии, ежедневно в мире публикуется более 100 статей и патентов по этой тематике.
— Однако в нашей стране возникло оригинальное направление, — говорит Бацанов. — Так, в 1993 году группа сибирских ученых синтезировала наноалмазы детонацией БТФ (С 6N 6O 6), но они не изучили их состав и свойства. Когда мы решили в этом разобраться, то обнаружили, что в наноалмазе нет водорода. Именно поэтому его свойства кардинально изменились. А после исследований в Институте Ланжевена (Франция) стало ясно, что этот материал перспективен в ряде областей ядерной физики, в частности, в нейтронной оптике. Проблема состояла только в дороговизне БТФ. Мы решили эту задачу, получив безводородный наноалмаз из промышленного ВВ — гексогена. Французы нам сообщили, что мы можем получить заказы на многие килограммы безводородного наноалмаза.
— Меня заинтриговал столь крупный заказ в сочетании со словом «нейтронная оптика», и я рассказал о своих работах специалистам Троицкого Института ядерных исследований, — говорит Бацанов. — Оказалось, что безводородные наноалмазы могут повышать эффективность работы ядерных реакторов на медленных (холодных) нейтронах. Такие наноалмазы не поглощают нейтроны, а значит, могут служить для них идеальными отражателями, увеличивая их концентрацию в рабочей зоне. Это позволит уменьшить требование к степени обогащения урана, используемого в реакторах.
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