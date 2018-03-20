Начальник ГИБДД России: кому-то и 0,1 промилле башку срывает

Законодательный комитет Госдумы 20 марта отклонил два резонансных законопроекта, вызвавших в свое время большой общественный интерес. Речь идет о внесении изменений в ст. 12.8 КоАП РФ (управление ТС в состоянии опьянения) и в Семейный кодекс РФ (по вопросу о статусе фактических брачных отношений). В ходе обсуждения документов между депутатами разгорелась достаточно эмоциональная дискуссия, свидетелем которой стал корреспондент Legal.Report.

Первый законопроект — он предлагает ввести допустимую норму концентрации наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя — представил один из его инициаторов, внефракционный депутат Алексей Журавлев

— Смысл законопроекта очень прост, он лежит на поверхности, — заявил парламентарий. — У меня есть положительные отзывы на документ профильного комитета Совета Федерации , а также центра имени Сербского. И они четко пишут: Россия является единственной страной в цивилизованном мире, где не установлен допустимый уровень концентрации контролируемых веществ в биологическом материале!

Журавлева расстроило отрицательное заключение на законопроект со стороны правительства РФ , депутат назвал его «спорным» и «не содержащим ничего».

— Там ссылки на Конституцию — и все! — посетовал докладчик.

Следом он перешел к «лекарственной» теме, которая и является, по его мнению, камнем преткновения в большинстве спорных ситуаций при проверке водителей на состояние опьянения.

— Вот, например, таблетки «Андипал», — Журавлев высоко поднял блистер с пилюлями, демонстрируя его коллегам. — Простая вещь. Как и «Нурофен плюс», «Тавегил», которые мы с вами все пьем…

— Ну, не важно… так вот, все они содержат фенобарбитал, который как выводится из организма — толком никто не знает.

— Кто надо — тот знает, — тихо пробормотал один из участников обсуждения.

— У 25-летнего человека — один процесс, — продолжил Журавлев, — а у 50-летнего — другой. Так вот, по статистике примерно 5% лишенных прав водителей пострадали именно из-за этого. А это десятки тысяч наших граждан, на минуточку! Да я сам недавно ехал из Воронежа на машине, меня остановил гаишник рядом с выездной лабораторией, спрашивает: «Вы таблетки принимаете?» Отвечаю: «Нет, я, к счастью, здоров!» И тут же за мной — р-рраз! — и остановили какого-то пенсионера: «А вы принимаете?» — «Да…» — «Вперед, на проверку!» И ведь инспекторы прекрасно понимают, что эта «ненулевая» норма — сразу подводит под лишение прав.

Депутат заметил, что даже если этот законопроект не будет принят, его все равно «совершенно необходимо вынести на пленарное заседание».

— Тут вопрос даже не авторства, пусть правительство само его вносит. Но этот закон надо принимать! — подытожил Журавлев.

Единоросс Николай Брыкин , выступивший докладчиком по законопроекту от комитета, сразу напомнил, что «у нас есть федеральный закон о наркотических средствах и психтропных веществах, которым установлен полный запрет на употребление».

— Да, Алексей Александрович так эмоционально все рассказал… Но вы можете посмотреть, что в правоприменительной практике нет никакого такого случая, чтобы это явилось реальной проблемой, — заверил Брыкин.

— Михаил Юрьевич откровенно сказал так: кому-то 0,1 (промилле — прим.ред.) — просто беда, башку срывает. Или чуть покурил человек чего то — и на дороге такое творит!.. А другому ровно от такого же количества вообще ничего не будет. Но главное, в общем, у нас уже есть достаточная нормативная база, чтобы урегулировать такие проблемы. Авторами законопроекта не приведено ни одного примера того, что это может быть неэффективным. Считаю, что данный проект поддерживать невозможно! — резюмировал Брыкин.

С ним был солидарен и первый зампред законодательного комитета единоросс Вячеслав Лысаков

— Когда человек принимает выписанные врачом определенные препараты, ему дают четкую, однозначную рекомендацию: не управлять механизмами и транспортными средствами, и все. Да, возможно, корректировка законодательства требуется с нашей стороны в этой части: нужно запретить управление ТС после приема таких лекарств по медицинскому назначению. Тогда мы снимем все вопросы. А так он едет на машине, принял препараты, выписанные доктором — за что тут наказывать?

Законопроект в итоге из членов комитета поддержал лишь один Сергей Иванов.

Под занавес заседания был оперативно — за пару минут — рассмотрен и проект изменений в Семейный кодекс. Его автор, сенатор Антон Беляков , предлагает приравнять «фактические брачные отношения» лиц, проживающих вместе и ведущих общее хозяйство, к официально зарегистрированному браку. По словам главы законодательного комитета Павла Крашенинникова, «в истории России были периоды, когда подобные отношения признавались в кодексе».

— В 1944 году, кажется, было нечто подобное…с учетом войны и так далее, — припомнил парламентарий. — Но сейчас для этого нет абсолютно никаких предпосылок. Это чисто история из далекого прошлого, для чего оно вообще нужно — лично я не могу понять. У нас есть добротное заключение по законопроекту, его достаточно. Тут одни сплошные контраргументы.

Крашенинников охарактеризовал эту тему как «конечно, прикольную», но «не более того». В результате комитет принял решение концепцию законопроекта не поддерживать.