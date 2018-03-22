Анна Плетнева вернулась в «Винтаж»

Анна Плетнева снова выступает с группой «Винтаж». В прямом эфире 7 days.ru певица рассказала, почему она приняла решение вернуться в группу, и как поменялись расстановки внутри коллектива.

«Год назад мы вместе с Алексеем Романовым приняли решение, что я покидаю группу «Винтаж», — рассказала артистка Екатерине Вуличенко во время онлайн-трансляции. — Мне показалось, что я созрела, чтобы выходить на сцену под собственным именем — Анна Плетнева. Мы всем объявили, что я ухожу из группы. Было решено, что я повзрослею, репертуар изменится. Но не получилось. Общественность плохо восприняла, что я покинула группу «Винтаж», любимую всеми».

По признанию певицы, ей самой было некомфортно «быть взрослой». Она настраивала себя, выходя на сцену, что будет вести себя по-взрослому, как «серьезная артистка», но как только луч прожектора падал на нее, Анна тут же становилась «плохой девочкой». «Я брала в руки плетку, и начинался угар, — вспоминает Анна. — Так что сейчас мы выступаем как Анна Плетнева и группа „Винтаж“. Это ведь не просто группа, это то, что мы создали и то, что так любят люди».

На текущий момент ситуация обстоит следующим образом: Анна выступает с группой «Винтаж», а Алексей Романов, создавший «Винтаж» вместе с Плетневой, готовит сольный проект вне коллектива. «Сейчас он записывает сольные песни. Мы расстались, так как случился творческий коллапс. Мы устали друг от друга. Мы не вместе уже год», — говорит певица.