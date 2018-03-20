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В день приезда Патрушева в час пик ради кортежа перекрыли дороги в центре Екатеринбурга
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В день приезда Патрушева в час пик ради кортежа перекрыли дороги в центре Екатеринбурга 

e1.ru 6 часов назад
Фото: e1.ru
Сегодня в Екатеринбург прилетел глава Совбеза РФ Николай Патрушев. Он провёл совещание для губернаторов всех регионов Урала, а завтра поедет в область на ряд предприятий.
Екатеринбуржцы сообщают о нехарактерных для Екатеринбурга перекрытиях, которые произошли в вечерний час пик. В частности, для проезда кортежа с мигалками около 7 вечера освободили улицу 8 Марта и заблокировали Куйбышева. Перекрытия улиц в Екатеринбурге характерны лишь ради передвижения федеральных гостей: не так давно, например, по городу ездил кортеж президента, который приехал на Урал перед выборами.
«Даже не хочет уступить скорой, помочь ей, просто уходит в сторону господин наш в в форме», — комментирует голос за кадром и констатирует, что теперь скорой придётся «пробираться по рельсам». В завершение видео скорая всё-таки мчится через Куйбышева, а комментатор благодарит тех «сознательных граждан», кто её пропустил.
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