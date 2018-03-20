Москвичи подали более 10 тыс. заявок на парковочные разрешения с 1 марта

Жители столицы с начала марта подали свыше 10 тысяч заявок на получение резидентных парковочных разрешений, больше всего заявок подали через многофункциональные центры (МФЦ), сообщается на сайте московского паркинга.

«С 1 по 18 марта жители столицы подали 10,5 тысяч заявлений на получение парковочных разрешений. При этом через портал mos.ru были поданы 2,6 тысячи заявок, за остальными разрешениями горожане обратились в районные МФЦ», — говорится в сообщении.

При этом 8877 заявок было подано на получение парковочных разрешений для инвалидов и многодетных семей.

«Право на инвалидное разрешение могут получить инвалиды или лица, перевозящие их. Помимо наличия разрешения, на транспортном средстве должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид». На данный момент в Москве для инвалидов выделяется не менее 10% всех парковочных мест», — подчеркивается в материале.

Разрешение многодетной семьи дает право на бесплатную парковку в пределах всей зоны платных городских парковок ежедневно и круглосуточно. Получить такое разрешение может один из родителей (усыновителей) в многодетной семье на зарегистрированное на него транспортное средство.

«Подать заявление на продление парковочного разрешения можно не ранее чем за два месяца до окончания действия предыдущего», — уточняется в материале.

По всем вопросам московского парковочного пространства можно обратиться в единый контакт-центр «Московский транспорт» по телефону: +7 (495) 539-54-54 или посетить один из сервисных центров, расположенных по адресам: улица Старая Басманная, дом 20, корпус 1 и улица 1905 года, дом 25. Правила выдачи резидентных разрешений можно узнать по ссылке.

Парковочные разрешения делятся на три категории — резидентные (которые позволяют водителю бесплатно оставлять машину на платных уличных парковках своего района), а также льготные разрешения для инвалидов и многодетных семей.