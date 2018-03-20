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Исламовед сравнил Новруз с русской Масленицей
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Исламовед сравнил Новруз с русской Масленицей 

Национальная Служба Новостей 6 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Начало весны и новый год по астрономическому солнечному календарю отмечают 20 марта иранские и некоторые тюрские народы. Праздник Новруз, берущий своё начало ещё с доисламских времён, связан с зороастроизмом, однако празднуется он далеко не повсеместно. В ряде исламских стран он считается харамным, то есть запретным, так как не имеет прямого отношения к исламским обычаям.
Чтобы понять, насколько уместно празднование Навруза народами, исповедующими ислам, НСН обратилась к эксперту Института национальной стратегии, исламоведу Раису Сулейманову. Он рассказал, с какими другими праздниками можно провести параллель в этом случае, и почему.
«Дело в том, что в исламе помимо «харама» — запрета — и «халяля» — разрешённого действия, есть ещё понятие «макрух» — незапрещённое. Естественно, что в культуре, исповедующей ислам, есть ряд праздников, не имеющих исламского происхождения, скорее языческое, однако, в силу того, что они являются частью культуры, они вошли в традицию. Они дожили до наших дней, иногда их пытаются исламизировать, но очевидно, что они не имеют такого происхождения. Например, как у татар Поволжья есть Сабантуй — название переводится, как «Праздник плуга». Это день, который связан с началом сбора урожая, и исторически он является языческим по происхождению, но отмечается большинством татар среднего Поволжья. В нём участвует также и мусульманское духовенство, ничего харамного в этом нет. Он даже в большей степени сейчас является спортивным праздником, с состязаниями, бегом на конях, боями на поясах», — рассказал исламовед.
К слову, в Татарстане с некоторых пор Сабантуй приобрёл статус государственного праздника. В то же время Новруз празднуется в Азербайджане, Албании, Индии, Иране, Казахстане, Китае, Киргизии, Афганистане, а также в некоторых других государствах. Сулейманов привёл пример языческого праздника и в русской традиции, который, несмотря на отсутствие исторической связи с христианством со временем был вплетён в канву религии.
«У других народов, которые с исламом не связаны, а исповедуют авраамические религии, тоже есть языческие праздники, которые, тем не менее, встроены в культуру. Например, у русского народа это Масленица — языческие проводы зимы. Но она вплетена в культуру, даже в какой-то степени связана с христианством. Масленица считается праздником накануне Великого поста, когда народу даётся возможность последний раз погулять. Как мы видим, в случае с Новрузом, это аналогичная традиция, которая сохранилась, и акцентировать на этом внимание не нужно. Да, наиболее ярые фанатики иногда выступают против таких праздников, объясняя тем, что они не мусульманские, но большинство населения на это не реагирует», — заключил собеседник НСН.
Добавим, так как традиции Новруза связаны с наступлением нового года, с обновлением, в этот день принято раздавать долги и проводить уборку. Также 20 марта в этом году в Северном полушарии Земли наступает день весеннего равноденствия. Он может смещаться, так самое раннее равноденствие наступало 19 марта, а позднее — 21-го.
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