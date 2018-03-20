Эксперты указали на особенности поддержки Путина разными слоями общества

«За Путина проголосовали группы с самыми разными взглядами. Это говорит о том, что Путин — абсолютный национальный лидер», — сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Манойло , комментируя итоги президентских выборов. Он добавил, в частности, что Путин вернул себе подавляющую поддержку среди жителей крупных городов.

Профессор МГУ , доктор политических наук Андрей Манойло отметил, что по итогам президентских выборов Владимир Путин вернул себе подавляющую поддержку жителей не только Москвы Петербурга , но и других крупных городов. Напомним: если в 2012 году на выборах в Москве за Путина голосовало 46,95%, то теперь — 70,88%. В Петербурге шесть лет назад за Путина было 58,77%, а теперь — 75,01.

«Даже несмотря на санкции, база поддержки Путина увеличилась с 2012 года как в процентах, так и в миллионах. Это действительно так. Очень многие люди стали реалистами», — сказал Манойло.

Политолог отметил, что на этот раз в ходе избирательной кампании было уделено большое внимание молодежному электорату. По его словам, эта категория граждан «очень сильно реагирует на разные ограничения свободы».

«Особенностью этой кампании было то, что в интернете не было запретов. Ни одного сайта, кроме истории с Настей Рыбка, заблокировано не было. Желающие продвигать оппозиционные лозунги в интернете имели возможность делать это свободно. Молодежь оценила это. Очень много молодежи высказалось за президента», — отметил эксперт.

Тот факт, что по сравнению с прежними выборами Владимир Путин побил собственный рекорд в количестве отданных за него голосов, означает способность действующего президента сплотить общество.

«Путин увеличил базу своей поддержки примерно на 10 миллионов. Это говорит о том, что вырос уровень доверия к президенту. За Путина проголосовали социальные группы с самыми разными взглядами. Это говорит о том, что Путин — абсолютный национальный лидер, который объединяет самые разные слои общества, стоящие в том числе на разных политических платформах», — подытожил Андрей Манойло.

По итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов Путин побеждает с результатом 76,68%. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что президентские выборы в России завершились ожидаемым и при этом уникальным результатом.

По мнению руководителя экспертного совета ФОРГО Леонида Давыдова, в ходе выборов ЦИК достаточно активно реагировал на нарушения, внимательно отслеживая ситуацию на тех участках, где были выявлены какие-либо нарушения закона.

Он также согласился с тезисом о том, уровень честности и прозрачности выборов были достаточно высоким. «Публично наблюдаемых протестов по результатам выборов на сегодняшний день нет. Даже активисты движения „Голос“ ничего особенного не нашли. Потому выборы можно признать достаточно прозрачными», — считает Давыдов.

Член экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов ранее во вторник в интервью газете ВЗГЛЯД также констатировал честный и открытый характер прошедшей кампании.

«Выборы были честные и чистые. В день голосования поступило несколько заявлений, из-за которых были потом отменены результаты на некоторых участках, но это обычное дело. Государство также приложило большие усилия, чтобы обуздать инициативы по той или иной фальсификации. Везде были наблюдатели, их было рекордное количество, была видеофиксация, огромное количество усилий было приложено для обеспечения прозрачности и открытости этих выборов», — говорил Кузнецов.