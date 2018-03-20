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В Центробанке хотят ограничить права на переуступку долгов коллекторам
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В Центробанке хотят ограничить права на переуступку долгов коллекторам 

Парламентская газета 6 часов назад
Фото: Парламентская газета
Банкам и микрофинансовым организациям могут запретить переуступать долги тем юридическим лицам, которые не входят в реестр профессиональных коллекторов. Соответствующие поправки в закон о взыскании просроченной задолженности готовят в Центробанке, рассказал на «круглом столе» в Совете Федерации представитель мегарегулятора Михаил Мамута.
«Человек пишет, что такая-то микрофинансовая организация выдала заём, теперь требует его взыскания. Мы запрашиваем эту организацию, она даёт нам ответ, из которого следует, что она год как переуступила требование долга, но не профессиональному коллектору, а некоему юридическому лицу. Ведь закон у нас ограничивает определённые полномочия по взысканию, но не право на переуступку как таковое», — пояснил руководитель службы по защите прав потребителей финансовых услуг Центробанка.
Из-за того, что долг переуступают несколько раз, конечный взыскатель может грубо нарушать закон. Такие организации не находятся под надзором ЦБ и ФССП, поэтому граждане могут жаловаться на них только в полицию. Эту чёрную зону взыскания необходимо отрегулировать, настаивают в Центробанке.
По словам Мамуты, за прошлый год поступило 12,7 тысячи обращений о проблемах с взысканием долгов, это 5% от общего числа жалоб.
В свою очередь, заместитель директора Федеральной службы судебных приставов Игорь Савенко предложил наделить Центробанк полномочиями по контролю организаций, которые занимаются возвратом просроченной задолженности.
«Мы предлагаем наделить полномочиями Банк России или запретить взыскивать задолженность кредиторам, или взыскивать просроченную задолженность только лицам, в том числе микрофинансовым и кредитным организациям, включённым в государственный реестр, ведение которого возложено на ФССП России», — заявил замдиректора ФССП.
Ранее в Госдуму поступил законопроект, запрещающий кредитным организациям продавать долги своих клиентов и работать коллекторам без агентского договора.
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