Атомщики создали медприбор для синтезирования азота из воздуха

Ученые Всероссийского НИИ ядерной физики, входящего в «Росатом» , изобрели уникальный медицинский аппарат «Тианокс», позволяющий синтезировать из воздуха оксид азота. Об этом рассказал глава учреждения Валентин Костюков , передает ТАСС

Прибор, предназначенный для лечения нарушений легочного кровообращения, уже прошел клинические испытания. По оценкам Костюкова, потребность рынка — 10 тысяч таких приборов. «На тысячу приборов мы уже имеем фактический заказ. Стоит каждый из них 2,5 миллиона рублей», — добавил он.

Внедрение тысячи таких аппаратов, по мнению экспертов, приведет к увеличению средней продолжительности жизни в России на 2,5 года.

В медицинской практике при лечении нарушений легочного кровообращения используются ингаляции оксида азота (NO). Обычно его получают химическим способом на стационарных станциях и в больницы доставляют в баллонах. Аппарат «Тианокс» синтезирует оксид азота для ингаляций из воздуха непосредственно во время проведения терапии, позволяя отказаться от транспортировки баллонов с газом в больницы.

«Безусловно, такой генератор — насущная необходимость нашей медицины, и мы очень хотим, чтобы он стал общедоступен при терапии ряда заболеваний — инсультов, инфарктов, легочных заболеваний, плохо заживающих ран, диабетической стопы, патологии почек. Горизонты применения чрезвычайно широки. Уникальность машины еще и в том, что она генерирует лечебную продукцию оксида азота непосредственно у постели больного. Сейчас мы начинаем большую программу NO-терапии, за которой, уверен, большое будущее», — отметил директор Научно-производственного центра Российского федерального ядерного центра Виктор Селемир, руководивший разработкой прибора.

Аппарат планируется вывести на рынок в 2019 году. Проект обошелся в 2,3 миллиарда рублей.