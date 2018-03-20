Власти ФРГ выбрали город Ульм в качестве места для нового командного центра НАТО

ТАСС , 20 марта. Новый центр планирования, логистики и командования НАТО будет построен в городе Ульм на юге Германия (федеральная земля Баден-Вюртемберг). Об этом, как сообщило во вторник агентство Reuters, заявило местным законодателям министерство обороны Германии.

По данным агентства, план по созданию новой командной структуры НАТО по тыловому обеспечению и логистике (Joint Support and Enabling Command, JSEC) будет закончен к середине апреля, формальное решение по нему будет принято, как ожидается, на встрече министров обороны альянса в июне.

"Будучи структурной страной для JSEC, мы можем внести значительный вклад в распределение нагрузки в альянсе", — цитирует агентство письмо государственного секретаря министерства обороны ФРГ Петера Таубера депутатам.