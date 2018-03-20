Ещё
Власти ФРГ выбрали город Ульм в качестве места для нового командного центра НАТО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти ФРГ выбрали город Ульм в качестве места для нового командного центра НАТО 

ТАСС 6 часов назад
Фото: Вестник Кавказа
ТАСС, 20 марта. Новый центр планирования, логистики и командования НАТО будет построен в городе Ульм на юге Германия (федеральная земля Баден-Вюртемберг). Об этом, как сообщило во вторник агентство Reuters, заявило местным законодателям министерство обороны Германии.
По данным агентства, план по созданию новой командной структуры НАТО по тыловому обеспечению и логистике (Joint Support and Enabling Command, JSEC) будет закончен к середине апреля, формальное решение по нему будет принято, как ожидается, на встрече министров обороны альянса в июне.
"Будучи структурной страной для JSEC, мы можем внести значительный вклад в распределение нагрузки в альянсе", — цитирует агентство письмо государственного секретаря министерства обороны ФРГ Петера Таубера депутатам.
В феврале агентство DPA сообщало, что министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен выдвинула инициативу о строительстве в Германии нового центра планирования, логистики и командования НАТО, которую поддержали другие участники альянса. При этом агентство отмечало, что в качестве места возведения нового центра рассматривается регион Кельна и Бонна (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия). Агентство уточняло, что центр, в котором предстоит нести службу нескольким сотням человек, не будет интегрирован в командную структуру НАТО и может быть использован в том числе для внутригерманских учений.
ТАСС: последние новости
Глава ОЗХО: анализ вещества, которым был отравлен Скрипаль, займет две-три недели Медики ульяновской больницы ошибочно ввели пациентке формалин ФАС возбудила дело против аэропорта Домодедово из-за недопуска таксомоторных парков
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко рассказал о страхе России84
«Заигрались и влипли»: Захарова о деле Скрипаля28
Отец Литвиненко назвал убийцу сына143
Россияне приготовились затянуть пояса397
Кто не поздравил Путина и другие события дня52
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение