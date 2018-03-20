Интерактивная система контроля за коммунальщиками появится в Нижнем

В Нижнем Новгороде разрабатывают информационную систему для контроля за дорожными и коммунальными службами. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов на встрече с активистами проекта «Антиснег — НН».

«Первоочередной задачей я считаю необходимым вывести всю снегоуборочную технику в режим онлайн. Это нужно в первую очередь для администрации города, чтобы мы могли объективно оценивать наличие работающей техники, и с помощью жителей мы все это будем проверять», — отметил мэр города.

То, что сотрудничество между мэрией и горожанами — это путь к повышению эффективности работы коммунальщиков, стало понятно по итогам работы проекта «Антиснег — Нижний Новгород». Благодаря участникам, например, удалось выявить никому не принадлежащие территории на карте города, а у автомобилистов стало меньше претензий к уборке основных магистралей.

«В ежедневном режиме я имел на столе сводку по всем объектам, по количеству выписанных предписаний и нарушений. Это репрессивные меры, но я думаю, что принуждение, все-таки последний способ. Самое важное — изменить отношение всех заинтересованных сторон к вопросам благоустройства, и, конечно, культуру проживания в нашем городе. И здесь нужна помощь нижегородцев», — подчеркнул Владимир Панов