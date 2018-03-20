Как не нарваться на штраф на «вафельных» перекрёстках

Так называемая «вафельная» разметка впервые появилась в рамках эксперимента в Москве ещё в 2015 году и в конце 2017 года официально была прописана в ПДД. Теперь использовать её можно на всех потенциально проблемных перекрёстках страны в любом из регионов. В этом материале мы рассказываем о нюансах «вафельных» участков и даём советы, позволяющие избежать внушительного штрафа.

Что такое «вафельная» разметка

Сразу оговоримся: «вафельной» разметки стоит опасаться, прежде всего, водителям, проживающим или передвигающимся на машине в густонаселённых мегаполисах. Именно в таких городах чаще всего возникают дорожные заторы, для борьбы с которыми изначально и создавалась такая разметка.

Жёлтыми линиями, нанесёнными ромбом в большом жёлтом прямоугольнике, стали обозначаться зоны, нахождение в которых транспортных средств при запрещающем сигнале светофора грозит солидным штрафом в 1 000 рублей. Избежать наказания практически невозможно — штраф выписывается в автоматическом режиме беспристрастной камерой. По мнению ГИБДД и экспертов, такая кара достаточно эффективно стимулирует автомобилистов не выезжать на загруженные перекрёстки в нарушение ПДД. О приближении к «вафельным» участкам водителей предупреждает специальный знак в виде белого прямоугольника с автомобилем и жёлтой сеткой, также внесённый в ПДД в конце минувшего года.

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Изначально «вафельная» разметка существовала лишь на трёх перекрёстках столицы и была нанесена на дорогу в рамках эксперимента. По прошествии двух лет данное нововведение было признано удачным и официально распространилось на все регионы: с 28 апреля 2018 года в соответствии с Постановлением Правительства от 20 октября 2017 года, изменения в ПДД вступают в силу, а значит, уже текущей весной «вафельницы» начнут охоту за нарушителями во всех регионах страны. В одной лишь Москве до конца 2018 года появится 78 новых «вафельниц», а в масштабах России речь может идти о сотнях перекрёстков-ловушек.

Отметим, что новая разметка 1.26, сочетающаяся со знаком 1.35, официально будет введена лишь с 1 июня текущего года, поэтому у водителей ещё есть немного времени, чтобы морально подготовиться к новшествам и, в случае необходимости, изменить свою модель поведения на дороге. А вот столичным автомобилистам расслабляться не стоит и сейчас: до вступления в силу ГОСТ Р 51256-2018 разметку можно применять в экспериментальных целях, согласно ГОСТ Р 52289-2004.

Как работает «вафля»

Авторы инициативы по введению «вафельной» разметки уверены, что она должна влиять на сознание водителей и ограждать от соблазна проскочить перекрёсток во время затора в нарушение ПДД, то есть при возможности создать помеху водителям, движущимся в других направлениях.

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Главным аргументом в этом вопросе выступает весомый штраф в размере 1 000 рублей. В настоящее время камеры фиксируют всего одно нарушение — выезд на перекрёсток, за которым образовалась пробка, и создание помех машинам, едущим поперёк. Однако в перспективе число автоматически фиксируемых нарушений на таких перекрёсток увеличится, их можно будет суммировать. А это и проезд на красный свет (1 000 рублей по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ либо, при повторном нарушении, 5 000 рублей по ч. 3 ст. 12.12), и пересечение стоп-линии (800 рублей по ч. 2 ст. 12.12). Словом, лучше не «вафлить»!

Таким образом, все участники дорожного движения, оказавшиеся на «вафельном» перекрёстке при включении красного сигнала светофора, получат штраф. И, по большому счёту, не важно, по какой именно причине они там окажутся — не успеют проехать «вафлю» из-за затора, нерадивого пешехода, выбежавшего на красный, бродячей собаки или внезапной поломки впереди едущего автомобиля. Нарушил — будь добр рассчитаться!

Как проезжать «вафельные» перекрёстки

Как же быть в непростой ситуации и как проезжать специально обозначенные «пробочные» перекрёстки с камерами автоматической фиксации?

Для начала уточним одну немаловажную деталь. Нахождение на перекрёстке при красном сигнале светофора является нарушением, если затор образовался перед вами «впереди по пути следования» — вне зависимости от направления движения. Однако у этого правила есть разумное исключение: это остановка для поворота направо или налево в случаях, установленных ПДД (случаи остановки для пропуска встречных транспортных средств или пешеходов). Разворот в этом списке не фигурирует!

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Стоит также помнить, что постановления об административных нарушениях будут выписываться не совсем автоматически — в процессе задействованы операторы, которые по трём кадрам, сделанным с небольшим интервалом, и должны выявлять наличие или отсутствие нарушения со стороны каждого конкретного водителя. Это даёт пусть и призрачный, но всё же шанс на амнистию в случае непредумышленной остановки.

И всё же, испытывать судьбу и глубину своего кошелька мы не рекомендуем. Во избежание неприятностей, при приближении к «вафельному» перекрёстку нужно оценить протяжённость размеченного участка и сопоставить его со скоростью движения потока. При малейшем сомнении, что вы не успеете проскочить опасный участок на зелёный, остановитесь перед стоп-линией и дождитесь, пока вся «вафля» перед вами освободится для движения. Возможно, для этого вам придётся наступить на горло своей гордыне и закупорить уши, чтобы оградиться от назойливых гудков клаксонов торопыг, а заодно пропустить вперёд несколько смельчаков из попутных полос (в соответствии с действующей редакцией российских ПДД перестроения на перекрёстке разрешены). Помните: в большинстве случаев это единственный способ сохранить тысячу рублей, которую можно потратить на что-то действительно полезное.

Выезжать на «вафлю» для поворота, в особенности налево, также следует с особой опаской — вероятность «ошибки» оператора в оценке ваших действий здесь несоизмеримо больше. А от разворота и вовсе лучше воздержаться, даже если он не запрещён. Временная остановка для пропуска встречного автомобиля, пешехода или велосипедиста считаться нарушением не будет, но только до того момента, пока за границами «вафельной» разметки также не образовался затор.

Наконец, во многих случаях вы можете перестроить маршрут и этим оградиться от спорной ситуации и вероятного штрафа. В конечном счёте, именно от сознательности вас и ваших соседей по потоку во многом зависит обстановка на отечественных дорогах, а создание препятствия для поперечного движения — одна из главных причин образования пробок.