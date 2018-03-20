Колесо обозрения: несмотря на запреты, в Ярославле запустят гигантский золотой аттракцион

Чтобы было красиво и по закону — это две разные вещи. Особенно, если речь идёт о гигантском колесе обозрения, которое уже начали строить на берегу реки Которосль в Ярославле неподалёку от концертно-зрелищного центра «Миллениум». Роскошный проект 65-метровой каруселины гордо презентовали областные власти, заявив, что это будет самое высокое колесо в России

Ярославцы страшно обрадовались: карусель, с которой будет видно весь город, — красота! Да и рядом на Которосли построить собрались чуть ли не настоящий «Диснейленд» с экопарком, лыжной трассой и новым очень элитным микрорайоном. Повезёт же кому-то тут жить.

Вот только не рады таким планам на высотный рекорд России градозащитники Ярославля, которые тут же начали писать письма в Минкульт , в международный совет про охране памятников ИКОМОС, а также в областной департамент охраны объектов культурного наследия. Считают так: слишком высокое колесо на границе буферной зоны ЮНЕСКО будет перекрывать панорамы Ярославля.

— Я надеюсь на понимание со стороны застройщика, — пишет у себя на страничке в фейсбуке Ольга Мазанова. — Я считаю, что материальный ущерб, который может понести застройщик, уже проводящий работы по возведению фундамента объекта, несравненно меньше, чем может понести город после установки гигантского колеса обозрения.

По закону — нельзя

Департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области жалобы градозащитников рассмотрел. И частично согласился — в зоне охраняемого природного ландшафта (какой и является место, где начали ставить колесо) такие объекты могут быть не выше десяти метров.

Колесо тут явно выделяется

— По имеющейся информации, разрешение на строительство на указанном земельном участке не выдавалось, — рассказал директор областного ведомства Дмитрий Турбин. — Мэрией Ярославля был предоставлен участок для размещения аттракциона. Департамент направил предостережение в адрес и застройщика, и мэрии.

По закону в течение 60 дней городские власти обязаны предоставить ответ, в котором они должны доказать, что колесо обозрения — это не объект капитального строительства. В течение этого времени областной департамент проверит, насколько вообще законна установка этой карусели.

А стройка всё идёт и идёт

Есть подозрение, что застройщика не остановят предостережения и недовольство градозащитников. Ведь он на стройку колеса обозрения собрался потратить свыше 100 миллионов рублей. Более того, стройплощадку он развернул аж с ноября 2017 года. И 76.ru заглянул на стройку гигантской карусели.

— На сегодняшний день никаких указаний по изменению объекта строительства не было, — рассказал ответственный за работу генерального подрядчика строительства колеса обозрения Дмитрий Терещенко . — Уже установлены свайные основания. То есть изменить конструкцию мы уже не сможем.

На стройплощадке об уменьшении размеров конструкции никто не слышал

Сейчас на площадке работают строители. У них задача — установить аттракцион к маю, чтобы 26 числа, в День города, запустить его. Благоустроить территорию вокруг колеса обозрения, правда, должны только к сентябрю.

Строители работают вовсю, чтобы успеть к маю возвести колесо

Мэрия: всё нормально

Городские власти, похоже, предостережение пока не получали. И более того, обосновали, что всё идёт по плану. По 65-метровому плану.

— Визуально-ландшафтный анализ, обосновывающий возможность размещения аттракциона, рассматривался и был единогласно согласован на заседании рабочей группы координационного совета Ярославской области по вопросам градостроительной деятельности в декабре вместе с заместителем председателя правительства области с участием департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области, — ответили в городской администрации.

Также власти получили положительную оценку лицензированных экспертов о том, что установка колеса обозрения не нарушает условия видимости архитектурных доминант с основных точек и путей зрительного восприятия.

Каким будет колесо

Огромную карусель запланировали сделать с местным колоритом — каждая кабинка будет выполнена в стиле городов Золотого кольца и оснащена аудиогидом. А вся конструкция будет в золотом цвете и иллюминации. Одновременно прокатиться на аттракционе смогут 180 человек.

Так мы будем видеть карусель с развязки московского моста

Какой будет открываться вид с 65 метров