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РФ и Италия обсудили локализацию производства фармоборудования в России
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РФ и Италия обсудили локализацию производства фармоборудования в России 

РИА Новости 6 часов назад
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Представители Минпромторга РФ и Министерства экономического развития Италии обсудили на встрече в Милане возможную локализацию в России производства оборудования для фарммедпромышленности.
"Стороны обсудили перспективы промышленного сотрудничества, в частности, возможности локализации в России производств итальянского оборудования для фарммедпромышленности и лекарственных препаратов на существующих площадках российских компаний, создания совместных предприятий и вопросы передачи технологий. В числе других тем — биотехнологии для сельского хозяйства", — сообщили РИА Новости в ФГБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик» (ГИЛС и НП), подведомственном Минпромторгу РФ.
rightРоссийскую делегацию возглавил директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Алексей Алехин. Деловую программу встреч открыло первое заседание итало-российской подгруппы по фармацевтике и медицине. В ее работе приняли участие представители Минпромторга РФ, ФГБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик», Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава России, руководства ряда российских фармпредприятий.
Итальянскую делегацию представил генеральный директор департамента по промышленной политике, малым и средним предприятиям министерства экономического развития Италии Стефано Фирпо. На заседании также присутствовали представители итальянской Ассоциации производителей медицинских препаратов и оборудования, других профильных объединений и крупных фармацевтических компаний Италии.
"По итогу работы российская и итальянские делегации наметили план совместных стратегических действий, которые должны способствовать росту промышленного потенциала двух стран, укрепление сотрудничества в сфере развития фармацевтической промышленности", — отметили в ГИЛС.
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