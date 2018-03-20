РФ и Италия обсудили локализацию производства фармоборудования в России

"Стороны обсудили перспективы промышленного сотрудничества, в частности, возможности локализации в России производств итальянского оборудования для фарммедпромышленности и лекарственных препаратов на существующих площадках российских компаний, создания совместных предприятий и вопросы передачи технологий. В числе других тем — биотехнологии для сельского хозяйства", — сообщили РИА Новости в ФГБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик» (ГИЛС и НП), подведомственном Минпромторгу РФ.

rightРоссийскую делегацию возглавил директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Алексей Алехин . Деловую программу встреч открыло первое заседание итало-российской подгруппы по фармацевтике и медицине. В ее работе приняли участие представители Минпромторга РФ, ФГБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик», Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава России , руководства ряда российских фармпредприятий.

Итальянскую делегацию представил генеральный директор департамента по промышленной политике, малым и средним предприятиям министерства экономического развития Италии Стефано Фирпо. На заседании также присутствовали представители итальянской Ассоциации производителей медицинских препаратов и оборудования, других профильных объединений и крупных фармацевтических компаний Италии.

"По итогу работы российская и итальянские делегации наметили план совместных стратегических действий, которые должны способствовать росту промышленного потенциала двух стран, укрепление сотрудничества в сфере развития фармацевтической промышленности", — отметили в ГИЛС.