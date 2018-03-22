На свалке в Ленинградской области нашли тело новорожденной девочки

Тело новорожденной девочки нашли на свалке в Волховском районе Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ.

Тело ребенка было обнаружено 21 марта на полигоне твердых коммунальных и промышленных отходов в районе деревни Кути Кисельнинского сельского поселения, уточняет РИА Новости.

«Установлено, что днем 21 марта мусоровозом из города Сясьстрой и близлежащих населенных пунктов Сясьстройского городского поселения Волховского района Ленобласти были привезены бытовые отходы, которые выгружены на полигон, где трактористом полигона при планировке отходов было обнаружено тело младенца», — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, с целью установления причин смерти ребенка назначена судебная медицинская экспертиза.