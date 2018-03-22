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На свалке в Ленинградской области нашли тело новорожденной девочки
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На свалке в Ленинградской области нашли тело новорожденной девочки 

BFM.RU 39 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Тело новорожденной девочки нашли на свалке в Волховском районе Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ.
Тело ребенка было обнаружено 21 марта на полигоне твердых коммунальных и промышленных отходов в районе деревни Кути Кисельнинского сельского поселения, уточняет РИА Новости.
«Установлено, что днем 21 марта мусоровозом из города Сясьстрой и близлежащих населенных пунктов Сясьстройского городского поселения Волховского района Ленобласти были привезены бытовые отходы, которые выгружены на полигон, где трактористом полигона при планировке отходов было обнаружено тело младенца», — говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, с целью установления причин смерти ребенка назначена судебная медицинская экспертиза.
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