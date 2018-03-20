Англия заигралась в шпионские игры 

Череда таинственных смертей русских беглецов в Лондоне в который раз вынуждает задать вопрос — почему именно на британских островах происходит столь массовая ликвидация перебежчиков? Ведь подобное не происходит в других странах Запада — Германии, Франции и даже США. Почему именно в Великобритании обосновалась самая крупная колония противников Кремля и почему противостояние российской и британской разведок не прекратилось с распадом Советского Союза и холодной войны? Ответ упирается в историю, психологию и геополитику. На эту тему уже написано много исследований, но хотелось бы обратить внимание на некоторые важные моменты. Без этого невозможно понять ни «дело Скрипаля», ни «дело Литвиненко», ни другие «яркие моменты» этой бесконечной шпионской саги.
Англия — шпионская страна par excellence (англ. преимущественно). Ввиду островного положения и ограниченных ресурсов шпионаж и дипломатия еще с елизаветинских времен стали важнейшим инструментом в достижении Лондоном мирового господства. Сэр Фрэнсис Уолсингем организовал по поручению Елизаветы тайную службу королевства и смог предотвратить многочисленные заговоры, как внутренние, так и международные. Одним из его шпионов был великий драматург и поэт Кристофер Марло. С разведкой были связаны авторы «Гулливера» Джонатан Свифт и «Робинзона» Даниэль Дефо. В последующие столетия Англия влияла на европейскую политику с помощью дипломатии и шпионажа, успешно проводя политику «разделяй и властвуй». Ряд немецких историков считает, что в середине 18 века именно английская дипломатия и разведка «проморгали» становление Пруссии как великой европейской державы, так как были слишком увлечены борьбой с Францией за мировое господство. Впоследствии англичане успешно «гадили» Наполеону, финансируя заговоры, коалиции и восстание в Вандее. Известный телесериал «Приключения королевского стрелка Шарпа» показывает, как успешно англичане поддерживали партизанскую войну в тылу наполеоновских войск в Испании. В историю шпионажа вошел британский разведчик подполковник Лоуренс (Аравийский), который во время Первой мировой войны проделал громадную работу по разрушению Османской империи, поддержав арабские восстания на Аравийском полуострове и в Палестине. Он был одним из ведущих теоретиков и практиков подрывной повстанческой деятельности в 20 веке. «Английский след» прослеживается и на российском направлении, не исключена причастность англичан к убийству императора Павла I и Григория Распутина.
Одним из главных принципов британской политики издавна было предоставление убежища всем диссидентам, «борцам с тиранией» и просто лицам, нарушившим законы своей страны. Начиная с французского вольнодумца Вольтера (середина 18 века) Англия стала прибежищем для десятков тысяч «инакомыслящих» со всех стран. В их число входили как немецкий революционер Карл Маркс, так и члены исламистского террористического подполья. Особую категорию лиц составляют беглые шпионы и диссиденты из СССР и России: в этот список входят бывший полковник КГБ Олег Гордиевский, диссидент Владимир Буковский, беглый чеченский «генерал» Ахмед Закаев и многие другие. Британское «гостеприимство» основано на весьма прагматичном расчете: принимая беглецов, Лондон получает эффективный инструмент давления на соответствующие страны — от политического торга до шантажа. Есть и материальный аспект: владельцы сомнительных состояний со всех стран мира, и в первую очередь из России, бегут в Англию, пополняя местную казну. Шпионы предоставляют информацию, экономические беглецы переводят капиталы, и эти плюсы перевешивают возможные дипломатические осложнения. Представитель российского МИД Мария Захарова напомнила недавно, что Россия ожидает от Англии выдачи более 40 россиян, обвиняемых в преступлениях. Но не зря сложилась пословица — «с Лондона выдачи нет».
Не стоит забывать и менталитет английского правящего класса. Шпионаж как спорт в международном масштабе великолепно соответствовал «игровой психологии» джентльменов, в разведку шли представители лучших аристократических родов. Если в других национальных культурах к профессии шпиона относились как минимум с предубеждением, то в Англии вокруг нее сложился некий ореол доблести и даже романтики. Это нашло свое отражение в литературе, кино и массовой культуре. Только в 20 веке с британской разведкой были связаны выдающиеся писатели Сомерсет Моэм, Грэм Грин, Энтони Берджес, Ян Флеминг, Джон Ле Карре, Фредерик Форсайт и Артур Кёстлер. Англию не зря считают родиной шпионского триллера — как в литературе, так и в кино. Ни в одной национальной культуре тема шпионажа не была так тщательно и многосторонне исследована. Этот список бесконечен, достаточно вспомнить такие шедевры как «39 ступеней» (Альфред Хичкок, 1939 год), «Третий человек» (1949 год, вероятно, лучший английский фильм 20 века), «Шпион, пришедший с холода» (1965 год), «Досье „Икпресс“ с Майклом Кейном в роли Гарри Палмера (1965) не говоря о бесконечной серии фильмов о Джеймсе Бонде (»Из России с любовью» и т.д), завершая последним блокбастером «Кингсман». Случайностей не бывает — британцы любят шпионаж, понимают в нем толк и охотно используют его в политических целях. Шпионаж так же органичен для них, как спорт, как футбол или охота на лис (уже запрещенная). Но, поскольку это «ремесло» нравится английской политической элите, она принимала правила игры и сопутствующие риски — вплоть до последнего десятилетия. Однако начиная с дела Литвиненко и особенно Скрипаля привычное хладнокровие покинуло джентльменов. Судя по всему, их очень раздражает Россия и все, что с ней связано. И вот тут на шпионскую линию накладывается еще одна тема — русофобия. Именно наложение двух традиций — русофобии и шпионажа — во многом объясняет непрекращающееся десятилетиями противостояние, которое давно переросло рамки классической разведывательной деятельности.
Русофобия как идеология возникла в Англии и Франции после наполеоновских войн, когда Россия стала доминирующей державой на континенте. Совершенно четко европейская русофобия оформилась в 30-х годах 19 века на фоне польских восстаний против Российской империи. При этом речь шла не столько о солидарности с поляками, сколько о попытках ослабления России. В Англии отношения с Россией осложнил «восточный вопрос» — судьба проливов Босфор и Дарданеллы, а также прилегающих к Индии земель, поскольку Россия расширяла свое влияние на Ближнем Востоке, в Средней Азии и Афганистане. Это привело к Крымской войне (1853-1856), а также «большой игре» — геополитическом (в том числе разведывательно-дипломатическом) противостоянии Англии и России во второй половине 19 века. В Лондоне в 1855-65 годах при доброжелательном отношении британских властей Александр Герцен и Николай Огарев издавали первые российские антиправительственные издания — «Полярную звезду», «Голоса из России» и «Колокол», которые оказали громадное влияние на русскую либеральную интеллигенцию. Герцену в преддверии Крымской войны удалось учредить «Вольную русскую типографию», которую финансировали различные западные спонсоры, в том числе Джеймс Ротшильд. В многочисленных британских статьях и репортажах Россия в отличие от «цивилизованной» Англии изображалась варварской и отсталой страной, а русский народ — как суеверный и покорный всевластному царю. К началу 20 века Англия стала одним из основных центров российской антиправительственной эмиграции, включая эсеров, меньшевиков и большевиков. В Лондоне прошли исторические 2-й (1903 год) и 5-й (1907 год) съезды российских социал-демократов, в которых принимал участие Ленин и был оформлен большевизм как течение. Основные деньги на проведение 5-го съезда выделили британские промышленники, сочувствующие русской революции.
За исключением двух мировых войн, в которых Россия (Советский Союз) и Великобритания были союзниками, шпионская и информационная война непрерывно продолжалась. Достаточно вспомнить «дело Локкарта» (1918 год), «Операцию Трест» и Сиднея Рейли (1925), которого в Англии называли «королем шпионов» и который стал для Яна Флеминга прообразом Джеймса Бонда. Вошла в историю шпионажа и «Кембриджская пятерка» (легендарные суперагенты, завербованные Советским Союзом в 30-х годах прошлого века, в числе которых Ким Филби, Дональд Маклин, Энтони Блант и Гай Бёрджес). Особого накала схватка разведок достигла во время холодной войны, которая продлилась с 1946 по 1991 годы. Имена «героев» и предателей этой войны хорошо известны. Наибольший медийный резонанс приобрело «дело Профьюмо», в результате которого в 1963 году ушел в отставку министр обороны Великобритании. История эскорт-девицы Кристин Килер, которая встречалась одновременно с Профьюмо и российским офицером ГРУ Евгением Ивановым, была воспринята англичанами как увлекательная шпионская игра. В 1971 году имела место самая большая высылка советских дипломатов — 105 человек были вынуждены покинуть Лондон. И, наконец, под занавес холодной войны прогремело дело Олега Гордиевского, бежавшего в Англию резидента советской разведки в Лондоне.
Пауза после развала СССР оказалось недолгой: уже с конца 90-х годов прошлого века противостояние разведок возобновилось с новой силой. В то же время Лондон стал прибежищем для российских олигархов, экономических преступников, шпионов-перебежчиков и всевозможных противников действующей российской власти. Самым известным из них был умерший при невыясненных обстоятельствах в 2013 году Борис Березовский. Российская оппозиция в Лондоне активно используется британскими спецслужбами, но в значительной степени стала неуправляемой и действует по своим особым законам. Именно это обстоятельство стало причиной целой серии загадочных убийств, которые выходят за пределы компетенции и логики традиционных разведок и, скорее всего, отвечают интересам неких «третьих сил». Политический ущерб от этих показательных экзекуций огромен. Англичане, что совершенно очевидно, стали заложниками ситуации, которую сами породили. Великобритании не пристало жаловаться и возмущаться в связи со смертями российских перебежчиков, поскольку она создала такие правила игры, при которых международная война теневых структур ведется на ее территории. Это касается не только российской диаспоры, но и исламистов, которые получили убежище на британских островах при поддержке местных спецслужб и теперь вышли из-под контроля, совершая многочисленные теракты на территории своих хозяев.