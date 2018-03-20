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Более 45 мероприятий пройдет в рамках фестиваля франкофонии в Библиотеке иностранной литературы
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Более 45 мероприятий пройдет в рамках фестиваля франкофонии в Библиотеке иностранной литературы 

Агентство «Москва» 7 часов назад
Более 45 мероприятий пройдет в рамках фестиваля франкофонии, который состоится 24 марта 2018 г. во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы им. М.Рудомино. Об этом на пресс-конференции сообщила руководитель специальных проектов культурного центра «Франкотека» Татьяна Семененко.
«24 марта первый раз библиотека иностранной литературы будет проводить фестиваль франкофонии. В этом году программа будет очень насыщенной: более 45 мероприятий. Многие посольства поддержали это мероприятие и за один день у нас будет охвачен весь спектр франкофонии. Это будут лингвистика, образование, встречи с авторами, литература», — пояснила Т. Семененко.
Она добавила, что 24 марта в «Иностранке» выступят на французском языке студенты различных вузов, будет организован лекторий, пройдут открытые уроки французского языка для разных уровней.
По словам Т. Семененко, Дни франкофонии, организованные посольствами франкоязычных стран, пройдут в Москве до 6 апреля 2018 г. на различных площадках. В программе — фестивали, встречи с писателями, мастер-классы и другие мероприятия.
«Основные мероприятия Дней франкофонии начнутся с 22 марта. В рамках программы 2018 г. пройдет кинофестиваль франкофонии, на котором режиссер Стефан Фонкинос представит свой фильм «Ревнивая» с Карин Вьяр. Будут организованы встречи читателей с такими авторами, как Салим Баши, Камилла Лоранс, Эрик Рейнхардт и Мишель Лайа. Канадский поэт, рэп— и слэм-исполнитель MC June проведет мастер-классы и даст концерт 24 марта в Библиотеке иностранной литературы», — сообщила Т. Семененко.
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