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Глава партии Саркози назвал его задержание унизительным
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Глава партии Саркози назвал его задержание унизительным 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ПАРИЖ, 20 мар — РИА Новости. Председатель французской партии «Республиканцы» Лоран Вокье назвал «бессмысленным и унизительным» задержание экс-главы партии, бывшего президента страны Николя Саркози.
"По существу дела я доверяю юстиции. Но по форме — как понимать, что Николя Саркози, бывший президент республики, находится под стражей уже больше 10 часов. Унизительно и бессмысленно", — написал Вокье в своем аккаунте в Twitter.
Ранее партия «Республиканцы» выпустила коммюнике, в котором заявила о полной поддержке Саркози и напомнила о презумпции невиновности. Однопартийцы экс-президента также отметили, что «испытывают ощущение, что не все народные избранники сталкиваются с одинаковым отношением из-за своей партийной принадлежности».
Утром во вторник стало известно, что Саркози был задержан судебной полицией Франции в пригороде Парижа Нантере, куда прибыл рано утром по повестке. Сообщалось, что он даёт показания в рамках расследования дела о возможном финансировании из Ливии его президентской кампании 2007 года.
Весной 2012 года французское издание Mediapart опубликовало документы, в которых говорилось о передаче ливийским режимом 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози. Судебные разбирательства по этому делу продолжаются во Франции до сих пор.
В 2016 году по делу допросили бизнесмена франко-ливанского происхождения Зиада Такиеддина. Он рассказал, что в конце 2006 — начале 2007 года доставлял из Ливии в МВД Франции, главой которого в тот момент был Саркози, чемоданы с наличными деньгами на сумму 5 миллионов евро. Два раза он передавал деньги главе кабинета Саркози Клоду Геану, а один раз — лично кандидату в президенты.
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