Глава партии Саркози назвал его задержание унизительным

"По существу дела я доверяю юстиции. Но по форме — как понимать, что Николя Саркози, бывший президент республики, находится под стражей уже больше 10 часов. Унизительно и бессмысленно", — написал Вокье в своем аккаунте в Twitter.

Ранее партия «Республиканцы» выпустила коммюнике, в котором заявила о полной поддержке Саркози и напомнила о презумпции невиновности. Однопартийцы экс-президента также отметили, что «испытывают ощущение, что не все народные избранники сталкиваются с одинаковым отношением из-за своей партийной принадлежности».

Утром во вторник стало известно, что Саркози был задержан судебной полицией Франции в пригороде Парижа Нантере, куда прибыл рано утром по повестке. Сообщалось, что он даёт показания в рамках расследования дела о возможном финансировании из Ливии его президентской кампании 2007 года.

Весной 2012 года французское издание Mediapart опубликовало документы, в которых говорилось о передаче ливийским режимом 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози. Судебные разбирательства по этому делу продолжаются во Франции до сих пор.