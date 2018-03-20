ОЗХО понадобится не менее трех недель на анализ вещества по «делу Скрипаля»

"Это техническая работа, которая будет выполнена, как только образцы будут доставлены в Нидерланды . Они будут направлены в лаборатории в Гааге и определенные лаборатории. Это займет какое-то время. Этим лабораториям понадобится две-три недели, чтобы завершить анализ. Так что вам следует ориентироваться на три недели. Как минимум", — сказал он.

В Британии утверждают, что Скрипаля отравили веществом, разработанным в рамках советской программы «Новичок». При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же «Новичок» зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.