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Историк балета Вадим Гаевский выпустил двухтомную энциклопедию о русском балете XX века
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Историк балета Вадим Гаевский выпустил двухтомную энциклопедию о русском балете XX века 

Собака 7 часов назад
Фото: Собака
Историк балета и заслуженный деятель искусств РФ Вадим Гаевский совместно с издательством «Сеанс» выпустил двухтомник «Дивертисмент» — энциклопедию русского балета XX века. Книга была написана еще в советское время, но так и не поступила в продажу. Об этом на своей странице в Facebook написала режиссер и основатель киножурнала «Сеанс» Любовь Аркус.
«Это уже второе издание подобного рода у «Сеанса» — 12 лет назад мы выпустили такую же книгу «Обыкновенный фашизм» Михаила Ромма и Майи Туровской. Наш друг и соратник Pavel Gershenzon, ученик Гаевского, самолично сделал дизайн, с присущим ему талантом и перфекционизмом», — отметила она.
Уникальные иллюстрации книги были найден в архивах по всему миру и публикуются впервые. Первый том выпущен небольшим тиражом. Как говорит Любовь Аркус, из-за уникальных фотографий из самых дорогих фотобанков издание получилось «очень дорогим».
Первую книгу уже можно заказать на сайте издательства «Сеанс», а вот судьба выхода второго тома будет зависеть от продаж первой части.
Вадим Гаевский — автор исследований и статей о балетмейстерах XIX и XX веков: Жюле Перро, Мариусе Петипа, Джорже Баланчине и Морисе Бежаре. Ему также принадлежат работы о знаменитых танцовщиках, таких как Ольга Спесивцева, Галина Уланова, Марина Семёнова. Гаевский — уникальный в своем роде ученый, благодаря которому мы можем узнать полную историю русского балета.
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