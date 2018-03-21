Подрядчика для ремонта вагонов метро выберут в Нижнем Новгороде в апреле

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации Нижнего Новгорода на сайте госзакупок РФ разместил аукцион по выбору подрядчика для проведения капитально-восстановительного ремонта 8 вагонов метро с продлением срока службы. Аукцион состоится 9 апреля 2018 года. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 179 млн 635,497 тыс. рублей. Капитально-восстановительный ремонт пройдут 4 головных и 4 промежуточных вагона 1985 года выпуска модели 81-717/714. Срок оказания услуги — до 15 мая 2018 года. Гарантийный срок составляет 18 месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке-сдаче выполненных работ.