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Подрядчика для ремонта вагонов метро выберут в Нижнем Новгороде в апреле
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Подрядчика для ремонта вагонов метро выберут в Нижнем Новгороде в апреле 

Newsroom24 3 часа назад
Фото: Newsroom24
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации Нижнего Новгорода на сайте госзакупок РФ разместил аукцион по выбору подрядчика для проведения капитально-восстановительного ремонта 8 вагонов метро с продлением срока службы.
Аукцион состоится 9 апреля 2018 года. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 179 млн 635,497 тыс. рублей.
Капитально-восстановительный ремонт пройдут 4 головных и 4 промежуточных вагона 1985 года выпуска модели 81-717/714. Срок оказания услуги — до 15 мая 2018 года. Гарантийный срок составляет 18 месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке-сдаче выполненных работ.
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