Семейный вечер: Литвинова встретилась с Михаилом Ефремовым и крестницей Анной-Марией

Рената Литвинова редко говорит о своей личной жизни. Сейчас она погружена в работу, а все свободное время посвящает 16-летней дочери Ульяне. Не так давно вместе с наследницей и певицей Земфирой актриса отметила день рождения. А в феврале она провела время с дочкой в Париже. В совместном интервью мама и ее наследница рассказывали о том, что они очень похожи друг на друга, а также могут разговаривать на любые темы.

Вчера вечером Литвинова опубликовала несколько снимков, на которых запечатлена с Михаилом Ефремовым и его дочерью от четвертой жены Ксении Качалиной Анной-Марией. «С родственниками после работы — с Анной-Марией и Мишей», — подписала фото актриса. В кадре она сидит за столом в бежевой блузке, а рядом с ней позирует Ефремов в серой футболке и джинсовой куртке. С другой стороны стола сидела его дочь в клетчатой рубашке и с короткой стрижкой.

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Некоторые поклонники сначала не поняли, почему Рената назвала режиссера и его дочь своими родственниками, но потом другие пользователи Сети объяснили, что актриса приходится 18-летней девушке крестной мамой, а значит Ефремов ей кум. Трогательные снимки с семейного вечера привели в восторг поклонников Литвиновой. «В такой компании встретиться… еще и посидеть — Мечта!», «Какие прекрасные родственники», «Такие удивительные, целый пласт культуры», — прокомментировали публикацию подписчики.