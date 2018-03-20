Экспедиция МКС-55/56. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. На 21 марта 2018 года в 20:44 мск запланирован запуск с космодрома Байконур ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-08». На Международную космическую станцию (МКС) отправятся члены экспедиции МКС-55/56.

Программа экспедиции

После стыковки «Союза МС-08» с МКС новый экипаж присоединится к находящимся с декабря 2017 года на станции членам экспедиции МКС-54/55 Антону Шкаплерову (Россия), Скотту Тинглу (США) и Норисигэ Канаи ( Япония ). Вместе с ними Артемьев, Фойстел и Арнольд будут работать по программе 55-й основной экспедиции до начала июня 2018 года. Затем Шкаплеров, Тингл и Канаи возвратятся на Землю.

В рамках российской части программы экспедиции запланирован выход в открытый космос (в августе) и проведение около 60 различных научно-прикладных исследований. Среди экспериментов — «БТН-Нейтрон» (изучение потоков быстрых и тепловых нейтронов), «Дубрава» (мониторинг лесных экосистем), «Ураган» (отработка наземно-космической системы прогнозирования, снижение ущерба и ликвидации последствий природных и техногенных катастроф), «Матрешка-Р» (исследование радиационной обстановки на трассе полета и в отсеках станции), «Сепарация» (испытания и отработка в условиях микрогравитации системы регенерации воды из урины) и др.

В планы США входит совершение как минимум двух выходов в открытый космос. Астронавты NASA будут изучать атмосферу Земли, влияние микрогравитации на костный мозг и др.

Членам МКС-55/56 предстоит поддерживать работоспособность станции, вести с борта МКС фото— и видеосъемку хроники полета, обеспечивать стыковки и расстыковки со станцией грузовых кораблей — российских «Прогрессов МС», а также американских Dragon и Cygnus.

Планируемая продолжительность экспедиции МКС-55/56 — 161 сутки.

Экипаж

Работал в Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» им. С. П. Королева инженером-испытателем. В 2003 году был зачислен в отряд космонавтов РКК «Энергия». С 2011 года — космонавт-испытатель отряда Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина . Участвовал в эксперименте «Марс-500» по имитированию космического полета на Марс: в 14-суточном техническом (2007) и 105-суточном подготовительном этапах. Совершил один космический полет в марте — сентябре 2014 года в качестве бортинженера корабля «Союз ТМА-12М» и экспедиции МКС-39/40. Провел в космосе 169 суток 5 часов 5 минут, два раза выходил в открытый космос (общая продолжительность — 12 часов 33 минуты). Герой РФ (2016). Летчик-космонавт РФ (2016). Женат, имеет сына.

Бухаресте ( Ричард Роберт Арнольд II — бортинженер МКС-55/56. Родился 26 ноября 1963 года в Чеверли (штат Мэриленд). В 1985 году в Фростбергском университете (Мэриленд) получил степень бакалавра по бухгалтерии, в 1992 году в Университете Мэриленда — степень магистра (экологическое проектирование, инженерная экология). С 1988 года преподавал физику и химию в школе в городе Вальдорфе (Мэриленд), а затем — в американских школах в Касабланке ( Марокко ), Эр-Рияде Саудовская Аравия ), провинции Западное Папуа Индонезии Румынии ).

В 2004 году был зачислен в отряд астронавтов NASA по программе «Учитель в космосе». Имеет налет более 1 тыс. часов, в том числе на учебном реактивном самолете Northrop T-38. Совершил один космический полет в марте 2009 года продолжительностью 12 суток 19 часов 30 минут и два выхода в открытый космос (суммарное время — 12 часов 34 минуты). Был специалистом полета экипажа шаттла Discovery. Целью миссии STS-119 было обслуживание и дооснащение МКС: на станцию был доставлен член 18-й основной экспедиции японский астронавт Коити Ваката и последняя секция солнечных батарей. Женат, имеет двух дочерей.

Эндрю Фойстел — бортинженер МКС-55, командир МКС-56. Родился 25 августа 1965 года в городе Ланкастер (штат Пенсильвания), вырос в Лейк Орионе (штат Мичиган). В 1989 году в Университете Пердью (штат Индиана) получил степень бакалавра наук по физике Земли, а в 1991 году — магистра наук по геофизике. В 1995 году в Канаде , в Королевском университете (город Кингстон, провинция Онтарио) защитил диссертацию на степень кандидата геологических наук в области сейсмологии (1995). Работал геофизиком в сейсмологической технической группе в Кингстоне, геофизиком-исследователем в американской компании Exxon Mobil

В 2000 году был зачислен в отряд астронавтов NASA. Совершил два космических полета общей продолжительностью 28 суток 15 часов 15 минут и шесть выходов в открытый космос (общее время — 42 часа 18 минут). В мае 2009 года в ходе первого полета входил в состав экипажа шаттла Atlantis, задачей которого был ремонт и дооснащение космического телескопа Hubble (последняя миссия по его обслуживанию); трижды выходил в открытый космос. Второй полет состоялся в мае — июне 2011 года в качестве специалиста полета миссии STS-134 на шаттле Endeavour " (последний полет корабля), выполнил три выхода в открытый космос. Цель миссии — доставка и установка на МКС магнитного альфа-спектрометра и внешней грузовой платформы. Женат.