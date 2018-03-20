Крымчаки — самый малочисленный народ Крыма

В современной этнографии крымчаками называют этнос, сформировавшийся из нескольких групп еврейского происхождения, осевших на крымской земле в средневековый период и в раннее новое время. «Крымчаки» — термин поздний и достаточно условный, возникший лишь после присоединения Крыма России , в первой половине XIX века для обозначения местных тюркоязычных евреев-талмудистов, резко отличавшихся от всей прочей массы еврейского населения, начавшего селиться в Крыму после 1783 года. Один из крымчакских просветителей, И. С. Кая, вкратце определял историческое содержание этого понятия следующим образом: «Крымчаки — это особая группа евреев, которая издавна живет на Крымском полуострове и в значительной мере приняла татарскую культуру».

Как крымчаки назывались в источниках XVIII — XIX веков

В документах XVIII — XIX веков крымчаки называют сами себя по-татарски «срель балалары» или по-древнееврейски «бней Йисраэль», т.е. «сыны Израиля ». Кроме того, в различных источниках более раннего периода на древнееврейском или татарском крымчаки называются «егудим», «ягудилер» или «чуфутлар» (все эти термины следует переводить как «евреи», с тем лишь, что последний термин имел несколько презрительный характер). Впервые термин «Евреи Кримчаки» (т.е. евреи крымского толка) появляется в высочайшем положении о коробочном сборе 1844 года. Так, по всей видимости, могли представить российской администрации тюркоязычных крымских евреев-талмудистов местные чиновники. Позднее, во второй половине XIX века, термин «крымчаки» становится основным термином для обозначения этой этнической общности. Тем не менее, история предков современных крымчаков уходит корнями в значительно более далекое прошлое.

История формирования общины

Итак, начнем по порядку. На наш взгляд, ключевым временем в развитии крымской еврейской общины является период генуэзской колонизации и установления в Крыму татаро-османского господства в XIII–XV веках. 1278 годом датируется сообщение караимского автора Аарон бен Иосифа о календарном диспуте между общиной караимов и евреев-талмудистов (раввинистов, или раббанитов), проживавших тогда в городе Солхате (иначе: Къырым, позднее Эски Къырым, совр. Старый Крым). Это было первое упоминание о предках крымчаков. В том же XIII веке еврейская община появляется и в городе Каффе (Феодосии). В 1309 году там строится крупная синагога, одна из древнейших на территории бывшего СССР. Помимо Каффы и Солхата-Къырыма крупнейшим еврейским центром в Крыму становится город Карасубазар (Белогорск), где в 1516 году также строится синагога. Именно эти еврейские переселенцы составили основу общины, позднее ставшей называться «крымчаками».

Кроме того, небольшие еврейские общины появляются не позже XVII века в Мангупе, Чуфут-Кале и Бахчисарае. По некоторым статистическим оценкам, к концу XVIII века раввинисты составляли лишь 25% от общего числа иудейских подданных ханства (ок. 800 человек), а караимы — 75% (ок. 2600 человек).

Состав общины

В XIII-XVII веках в Крым прибывает большое количество евреев из других стран мира. Среди них были говорившие на идиш ашкеназские (европейские) евреи, греко-, ладино-, тато— и арабоязычные евреи из Византии, Испании Италии , Востока, Кавказа и Руси. О разнородности еврейской общины нам неопровержимо свидетельствуют фамилии современных крымчаков. Так, фамилии Берман, Гутман и Ашкенази (Ачкинази) будут указывать на говорящих на идиш эмигрантов из Европы и России; Абрабен, Пиастро, Ломброзо и Тревгода — на переселенцев-сефардов из Италии и Испании; Бакши, Стамболи, Измирли, Токатлы и Мизрахи — на Турцию и мусульманский Восток; Лехно и Варшавский — на Польшу ; Гота и Вайнберг — на Германию ; Гурджи — на Кавказ и т.п. Окончательно все вышеупомянутые течения и землячества сливаются в единое целое в XVII–XVIII веках. Как и караимы, крымские евреи-раввинисты оказываются под сильным культурным влиянием татар, никогда не выходившим, впрочем, за рамки культурных, лингвистических и бытовых заимствований. Особенно важной частью этого влияния стал переход всех вышеуказанных еврейских общин из разных стран от их родных языков к разговорному крымчакскому диалекту (или, точнее, этнолекту) крымско-татарского языка.

В Российской империи и Советском Союзе

Ко времени присоединения Крыма к России тюркоязычная раввинистическая община Крыма составляла около 800 человек. В XIX веке, по-видимому, из-за низкого экономического состояния, крымчакская община пребывает в состоянии сильнейшего культурного упадка. Как свидетельствуют сами крымчаки в петиции к Александру I в 1818 году, среди них не было ни одного человека, который бы владел русским языком!

В 1912 году в Российской империи было 7500 крымчаков, а незадолго до начала Великой Отечественной войны — около 10000, с большинством из них проживавших в Симферополе , Карасубазаре, Керчи , Феодосии и Севастополе . Основным центром проживания крымчаков в это время становится Симферополь; кроме того, в конце 20-ых — начале 30-ых годов основываются два крымчакских колхоза — «Крымчах» и «Ени Крымчах». [С-BLOCK]

Расцвет крымчакской общины в Крыму был прерван немецкой оккупацией полуострова. В ходе уничтожения еврейского населения Крыма были зверски убиты около 70-80% крымчакского населения — пожалуй, ни один другой народ Советского Союза не пострадал в процентном отношении столь серьезно, как крымчаки.

Удар, нанесенный по общине, был столь силен, что она так и не смогла от него оправиться. После войны в Крыму насчитывалось около 700-750 крымчаков, в 1959 году во всем Советском Союзе — две тысячи, в 1989 — 1448.

В наши дни В результате трагических событий ХХ века община фактически оказалась на грани вымирания. Никто из живущих ныне в Крыму крымчаков не владеет древнееврейским, очень немногие — тюркским крымчакским этнолектом, практически полностью утрачена религиозная традиция. За годы советской власти были уничтожены кладбища и молитвенные дома крымчаков, современная молодежь в основном эмигрирует в Израиль. В настоящий момент крымчакское население Крыма составляет всего 228 человек. Это — самый малочисленный народ республики. Жизнью крымчакской общины полуострова руководит культурно-просветительское общество «Крымчахлар».