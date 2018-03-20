250 изменений в генплан Владимира

В ближайшее время в генеральный план города Владимира будет внесено до 250 изменений, заявки на которые подали жители, общественные и коммерческие организации, а также сам муниципалитет. Проектировщиком изменений генплана стал питерский институт «Гипрогор». Об этом депутатам городского совета сообщил сегодня на заседании комитета по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям главный архитектор Владимира Андрей Быков.

Одна из главных поправок в стратегическом документе — отказ от застройки огромной территории действующего аэропорта «Семязино» и окружающих его территорий. Прошлый генплан 2009 года предусматривал, что до 2035 года Владимир соединится с Юрьевцем массивной многоэтажной застройкой севернее трассы М7. А сам аэропорт перенесут в Добрынское суздальского района, о чем неоднократно мечтала губернатор Светлана Орлова . Теперь же «Семязино» решили оставить на долгосрочную перспективу.

— Мы получили документы о том, что выноса аэропорта в ближайшие 10-20 лет не планируется, — сообщил нардепам Андрей Быков . — А поскольку у аэропорта существуют защитные зоны, в них запрещено строительство жилья, также там нельзя размещать общественно-деловые и промышленные зоны.

Так что никакого соединения жилой застройки Владимира и Юрьевца больше не планируется. Главный архитектор порадовал многих владимирев тем, что севернее М7 сохранятся все существующие зеленые зоны, а, самое главное — тысячи участков действующих садоводческих товариществ, окружающих аэродром с разных сторон.

Еще одним кардинальным изменением генерального плана Быков назвал отказ от масштабной застройки территорий с юга и востока от лесопарка «Дружба». На бывших землях совхоза «Вышка», скупленных сыном опального олигарха Алексея Мельникова , останется только 2 квартала многоэтажной застройки, а изначально было запланировано 9!

— Существенно уменьшена территория многоэтажной застройки была после того, как жители неоднократно высказывали подобные пожелания на слушаниях, — сказал Андрей Быков.

Наконец, третье кардинальное изменение, которое Быков назвал «самым главным вопросом», стал отказ от соединения улицы Нижняя Дуброва и Московского шоссе автомобильной перемычкой. Действующим генпланом планировалось, что новый выезд из юго-западного района по направлению к Юрьевцу и Москве пересечет региональный памятник природы — лесопарк «Дружба», а также знаменитую лыжную трассу имени Алексея Прокуророва . Предлагалось, что лыжники смогут проехать под автотрассой по специальным туннелям, однако теперь необходимость в этом отпала — никакой трассы до 2037 года по лесопарку «Дружба» не пройдет!

— В первую очередь это связано с тем, что мы отказались от развития на месте аэропорта жилой зоны и необходимость создания данной транспортной связи сейчас отсутствует, — прокомментировал Андрей Быков.

Тем не менее, генеральный план предусматривает новое транспортное соединение юго-западного района с Юрьевцем. Но в новой трактовке генерального плана планируется трасса через промзону «Яма», которая пройдет почти до самого Энергетика. Это решение снимет часть напряженности на узле Верхняя Дуброва — проспект Ленина.

Посмотреть изменения генерального плана простому смертному пока невозможно — карты и схемы не опубликованы. Но они будут обязательно размещены на официальном сайте мэрии в апреле, как минимум, за 30 дней до публичных слушаний, намеченных на май. Кстати, публичные слушания пройдут во всех 18 микрорайонах Владимира — присоединенных территориях, а затем состоятся общегородские слушания.