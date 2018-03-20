Китайским нелегалам прикроют дорогу на Дальний Восток

Чтобы проникнуть в Россию , трудовые мигранты из Китая научились пользоваться «лазейками» действующего законодательства. И в то время, как коренное население Забайкалья в поисках работы вынуждено переезжать в другие субъекты Федерации, выходцы из Поднебесной занимают вакансии, которые могли бы занять российские граждане, но они им не достались.

167 тысяч рублей для арматурщика

Из субъекта люди уезжают по веским причинам: нет подходящей работы, невысокие зарплаты, низкий уровень жизни. Чтобы обеспечить россиянам приоритет при трудоустройстве, правительство края снижает квоты на привлечение иностранцев. Если в 2014 году было выдано около 12 тысяч разрешений на работу, то в 2018 году — всего 4189 разрешений.

Однако работодатели, стремящиеся найти как можно более дешёвую рабочую силу, уже разобрались, как этой политике противодействовать. «В 2017 году в крае зафиксировано значительное увеличение числа иностранцев, привлечённых на работу не по квоте, а в качестве „высококвалифицированных специалистов“, — рассказала Аягма Ванчикова. Так, в прошлом году в управление МВД по Забайкальскому краю поступило 1039 соответствующих ходатайств от работодателей. „Это на 70 процентов больше аналогичного периода прошлого года, — сообщила представитель региона. — Причём, как показывает статистика, чаще всего таких специалистов привлекают в отрасль строительства“.

Как пояснила запред правительства края, действующее законодательство предъявляет минимум требований к высококвалифицированным специалистам: таковым признаётся сотрудник, имеющий „опыт работы, навыки или достижения в конкретной области деятельности“, которому приглашающая компания согласна выплачивать не меньше 167 тысяч рублей в месяц. При этом проконтролировать, а платят ли ему эти деньги в действительности и кем он по факту работает — топ-менеджером или арматурщиком, — не так просто.

Как показывает статистика, чаще всего таких специалистов привлекают в отрасль строительства.»Для отчётности компании могут и заплатить одному работнику 170 тысяч. И на словах договориться с ним, чтобы он потом раздал эти деньги ещё двенадцати коллегам», — сказал председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский

Больше того. В случае если компанию и уличат в том, что столь щедрые для региона суммы (средняя зарплата в крае — 31 тысяча рублей) она приглашённым работникам действительно не платит, её лишат права привлекать новых сотрудников такой категории. Случаи такие в Забайкалье действительно были, но их немного: с 2015 по 2017 год — всего 11 запретов. Но сам приехавший в Россию специалист сможет остаться в стране и продолжать работать как у этого, так и у другого работодателя.

Совет законодателей может найти решение проблемы

С тем, что решить проблему необходимо, в Совете Федерации согласились. «Необходимо создать максимальное количество препятствий работодателям привлекать иностранную рабочую силу с нарушением законодательства в области миграции, — говорит заместитель министра труда и социальной защиты населения Забайкальского края Инна Щеглова. — Что мы имеем сегодня? Наших граждан компании на работу не берут, заявляют, что им нужен опытный специалист из-за границы, обещают выплачивать ему 167 тысяч рублей в месяц. Но потом не платят такую зарплату и ему».

Заместитель начальника главного управления по вопросам миграции МВД РФ Дмитрий Демиденко напомнил: в то время, когда в законодательство вносилась норма о праве компаний нанимать высококвалифицированных специалистов из-за границы, подразумевалось, что действовать она будет в отношении топ-менеджеров крупных компаний. «И к, сожалению, сейчас единственный критерий, который относит специалиста к уровню высококвалифицированного, — это уровень зарплаты», — признал он.

По мнению Валерия Рязанского, в действующее законодательство стоит внести поправки, ужесточающие требования к подобным работникам. «Такие предложения стоит подготовить и, возможно, обсудить на Совете законодателей», — сказал он. Кроме того, сенатор предложил подумать над введением более жёсткой ответственности для работодателей, совершающих подобные махинации.