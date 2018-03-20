Китайским нелегалам прикроют дорогу на Дальний Восток 

Чтобы проникнуть в Россию, трудовые мигранты из Китая научились пользоваться «лазейками» действующего законодательства. И в то время, как коренное население Забайкалья в поисках работы вынуждено переезжать в другие субъекты Федерации, выходцы из Поднебесной занимают вакансии, которые могли бы занять российские граждане, но они им не достались.
167 тысяч рублей для арматурщика
«Убыль населения Забайкальского края составляет шесть-семь тысяч человек ежегодно», — заявила заместитель председателя правительства региона по социальным вопросам Аягма Ванчикова.
Из субъекта люди уезжают по веским причинам: нет подходящей работы, невысокие зарплаты, низкий уровень жизни. Чтобы обеспечить россиянам приоритет при трудоустройстве, правительство края снижает квоты на привлечение иностранцев. Если в 2014 году было выдано около 12 тысяч разрешений на работу, то в 2018 году — всего 4189 разрешений.
Однако работодатели, стремящиеся найти как можно более дешёвую рабочую силу, уже разобрались, как этой политике противодействовать. «В 2017 году в крае зафиксировано значительное увеличение числа иностранцев, привлечённых на работу не по квоте, а в качестве „высококвалифицированных специалистов“, — рассказала Аягма Ванчикова. Так, в прошлом году в управление МВД по Забайкальскому краю поступило 1039 соответствующих ходатайств от работодателей. „Это на 70 процентов больше аналогичного периода прошлого года, — сообщила представитель региона. — Причём, как показывает статистика, чаще всего таких специалистов привлекают в отрасль строительства“.
Как пояснила запред правительства края, действующее законодательство предъявляет минимум требований к высококвалифицированным специалистам: таковым признаётся сотрудник, имеющий „опыт работы, навыки или достижения в конкретной области деятельности“, которому приглашающая компания согласна выплачивать не меньше 167 тысяч рублей в месяц. При этом проконтролировать, а платят ли ему эти деньги в действительности и кем он по факту работает — топ-менеджером или арматурщиком, — не так просто.
Как показывает статистика, чаще всего таких специалистов привлекают в отрасль строительства.»Для отчётности компании могут и заплатить одному работнику 170 тысяч. И на словах договориться с ним, чтобы он потом раздал эти деньги ещё двенадцати коллегам», — сказал председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
Больше того. В случае если компанию и уличат в том, что столь щедрые для региона суммы (средняя зарплата в крае — 31 тысяча рублей) она приглашённым работникам действительно не платит, её лишат права привлекать новых сотрудников такой категории. Случаи такие в Забайкалье действительно были, но их немного: с 2015 по 2017 год — всего 11 запретов. Но сам приехавший в Россию специалист сможет остаться в стране и продолжать работать как у этого, так и у другого работодателя.
Совет законодателей может найти решение проблемы
С тем, что решить проблему необходимо, в Совете Федерации согласились. «Необходимо создать максимальное количество препятствий работодателям привлекать иностранную рабочую силу с нарушением законодательства в области миграции, — говорит заместитель министра труда и социальной защиты населения Забайкальского края Инна Щеглова. — Что мы имеем сегодня? Наших граждан компании на работу не берут, заявляют, что им нужен опытный специалист из-за границы, обещают выплачивать ему 167 тысяч рублей в месяц. Но потом не платят такую зарплату и ему».
Заместитель начальника главного управления по вопросам миграции МВД РФ Дмитрий Демиденко напомнил: в то время, когда в законодательство вносилась норма о праве компаний нанимать высококвалифицированных специалистов из-за границы, подразумевалось, что действовать она будет в отношении топ-менеджеров крупных компаний. «И к, сожалению, сейчас единственный критерий, который относит специалиста к уровню высококвалифицированного, — это уровень зарплаты», — признал он.
По мнению Валерия Рязанского, в действующее законодательство стоит внести поправки, ужесточающие требования к подобным работникам. «Такие предложения стоит подготовить и, возможно, обсудить на Совете законодателей», — сказал он. Кроме того, сенатор предложил подумать над введением более жёсткой ответственности для работодателей, совершающих подобные махинации.