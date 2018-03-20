В префектуре округа состоялось заседание Наблюдательного совета зеленоградского подразделения МТПП 

Первое в этом году заседание Наблюдательного совета обособленного подразделения Зеленограда Московской торгово-промышленной палаты было посвящено изменениям в организационной структуре филиала, подведению итогов за 2017 год и планам и перспективам на 2018 год, а также утверждению новых направлений деятельности подразделения и рассмотрению форм сотрудничества с различными учреждениями. В работе Наблюдательного совета принял участие президент МТПП Владимир Платонов.
Обновленный состав
В ходе заседания совета были приняты важные решения, которые касаются организационной структуры подразделения. Так, новым председателем Наблюдательного совета стал заместитель префекта округа Андрей Новожилов, который сменил на этом посту первого заместителя префекта Алексея Михальченкова. «Я возглавлял Наблюдательный совет зеленоградского подразделения МТПП долгие годы. И теперь, по согласованию с префектом Анатолием Смирновым, передаю эти полномочия своему коллеге Андрею Евгеньевичу. Префектура Зеленоградского округа следит за развитием местного бизнеса, находится в курсе проблем предпринимателей, и в будущем, я уверен, это взаимодействие власти и бизнеса в нашем округе не только не ослабнет, а будет развиваться», — отметил Алексей Михальченков.
Также в состав Наблюдательного совета были включены генеральный директор медицинского центра «Аксис» Петр Бабин и генеральный директор ООО «Компнет» Алексей Юшманов. Кроме этого, состоялся прием в члены палаты трех новых компаний: ООО «Пифагор-М», ООО «Интермонолитстрой» и ООО «Синтез».
Итоги и перспективы
Директор подразделения МТПП в ЗелАО Владимир Мохте рассказал участникам заседания об итогах деятельности зеленоградского филиала в 2017 году, а также обозначил планы на текущий год.
— В прошлом году мы провели полное обновление кадрового ресурса подразделения, а по итогам текущего года, в целях развития различных направлений деятельности, планируем еще немного увеличить наш штат. Таким образом, коллектив подразделения может вырасти до 9 человек. При этом нам активно помогают участники Наблюдательного совета, что позволяет нам эффективно и продуктивно работать на благо развития зеленоградского бизнеса, — рассказал Владимир Мохте.
В прошлом году зеленоградское подразделение МТПП получило новое помещение в префектуре ЗелАО — оно будет использоваться для проведения деловых мероприятий, бизнес-завтраков, круглых столов и конференций.
— Это позволит нам делать наши мероприятия более разнообразными и привлекать больше участников. В частности, нас особенно интересует профильная ориентация бизнеса — мы хотим проводить больше специализированных событий для компаний определенных отраслей. Именно поэтому мы также планируем расширить состав Наблюдательного совета, что позволит формировать более понятную повестку и понимать проблемы бизнеса конкретной специализации, — отметил директор подразделения.
В области поддержки бизнеса Зеленограда в прошлом году окружным подразделением было проведено 15 мероприятий — и большинство из них как раз и были направлены на отрасли бизнеса.
Сегодня членами зеленоградского филиала являются 133 компании, с которыми предполагается развивать как привычные, так и новые формы работы.
В первую очередь, будет развиваться традиционное направление работы торгово-промышленной палаты — услуги по сертификации. В Зеленограде наблюдается высокая востребованность в этих услугах, поэтому для развития этого сегмента в структуре подразделения будет создана новая должность эксперта-методиста.
Второй новой должностью подразделения станет специалист проектного отдела. В 2017 году был дан старт широкой проектной деятельности зеленоградского подразделения МТПП. Так, при поддержке КП «Корпорация развития Зеленограда» был проведен чемпионат по решению практических бизнес-кейсов для коммерческих компаний, организованы профориентационные курсы для зеленоградских школьников, а при поддержке НИУ «МИЭТ» — образовательные курсы введения в предпринимательскую деятельность для студентов.
— Эти проекты актуальны и для нас, и для кластера «Зеленоград», и для предприятий, и для города, и, конечно, для молодых зеленоградцев. Мероприятия показали высокую результативность, продемонстрировали широкий охват и заинтересовали многих участников. Они позволяют развивать профориентационную работу и готовить для предприятий молодые перспективные кадры. В текущем году эту работу мы планируем также совершенствовать и масштабировать, — рассказал Владимир Мохте.
Также зеленоградское подразделение планирует налаживать более тесные связи с коллегами из ТиНАО. Ведь с недавних пор наши города (Зеленоград и Троицк) являются побратимами, а КП «КРЗ» в рамках кластера «Зеленоград» координируют деятельность предприятий как в нашем округе, так и в «новой Москве».
Социальный бизнес
Президент МТПП Владимир Платонов отметил активизацию работы как всей торгово-промышленной палаты города, так и его подразделения в Зеленограде:
— Мы всецело поддерживаем проекты участников палаты. Мы постараемся вернуть вам все те возможности, которые ранее не использовались, в том числе экспертные. И постараемся создать возможности и условия, чтобы вы работали с еще большим интересом, проявляли и реализовывали свои инициативы, развивали свою работу, плотнее и эффективнее взаимодействовали с компаниями. Зеленоград — удаленный город-спутник Москвы, но спутник — передовой, инновационный. Здесь можно внедрять и апробировать все новое. И мы хотим, чтобы вы по-новому выстраивали взаимоотношения с членами палаты, выдвигали свои проекты, которые при поддержке центра мы могли бы реализовать, в том числе в рамках всей Москвы. Зеленоград развивается очень позитивно и, я надеюсь, это движение получит еще более существенный импульс.
Пользуясь случаем, Владимир Платонов наградил благодарностью МТПП директора АКГ «Диалир» Дмитрия Порядкина. Консалтинговая группа принимает самое активное участие в деятельности палаты, является организатором большого количества мероприятий для бизнеса, а недавно — отметила 25-летний юбилей.
— Сегодня много говорили про проектную работу, и я хочу представить вам наш социальный благотворительный бизнес-проект, — рассказал Дмитрий Порядкин. — В сотрудничестве с «Ведогонь-театром» мы сегодня готовим «офисный» спектакль на бизнес-тематику, премьера которого запланирована на лето. Актерами в нем выступят мои же сотрудники, а вот режиссура и подготовка сценария — это работа театра. Доходы от продажи билетов будут направлены на благотворительность в пользу зеленоградского хосписа, шефствует над которым фонд помощи «Вера». И я приглашаю всех вас на наш спектакль.
— Вот про такие проекты я, в том числе, и говорю, — ответил Владимир Платонов. — Социальное направление бизнеса также должно развиваться, и это — один из приоритетов работы нашей палаты.
Медицинская отрасль
В ходе заседания Наблюдательного совета состоялась презентация нового направления деятельности подразделения ЗелАО. Был образован Подкомитет по здравоохранению в Зеленоградском округе, который возглавил гендиректор центра «Аксис» Петр Бабин. Подкомитет стал первой структурой в составе подразделения в области специализации бизнеса.
— Мы изучили на территории Зеленограда деятельность коммерческих медицинских центров — их оказалось не 5, и не 10, а целых 75. И обратились к председателю Комитета по здравоохранению и медицинской индустрии МТПП Олегу Рукодайному с предложением создать в составе зеленоградского подразделения соответствующую структуру, которая будет заниматься развитием и налаживанием сотрудничества в сфере коммерческой медицины. В руководстве Московской торгово-промышленной палаты мы нашли понимание, и теперь будем заниматься этой работой, — рассказал Петр Бабин.
Основные цели работы подкомитета — создание благоприятных условий для работы коммерческих медцентров, налаживание сотрудничества с государственными учреждениями, объединение усилий медицинских центров для оказания жителям максимально качественной медицинской помощи. «Аксис», как один из наиболее крупных частных медцентров Зеленограда, был выбран «якорным» учреждением подкомитета.
— Наша основная задача, как палаты, как зеленоградского подразделения и как нового подкомитета — снять напряжение, которое присутствует у жителей в области коммерческой медицины, — отметил Владимир Платонов. — Гражданин не должен беспокоиться о том, кто оплачивает его лечение. Самое важное в нашей работе — поделить зоны ответственности между медцентрами, наладить между ними сотрудничество, чтобы они имели возможность свободно переводить пациента в другой медцентр, если он способен оказать ту или иную медицинскую помощь лучше и качественнее. Зеленоград вполне удачно стал такой консолидированной площадкой, где возможно отработать эти формы взаимодействия.
В завершение заседания участники Наблюдательного совета обсудили вопросы взаимодействия и сотрудничества с ОЭЗ «Технополис „Москва“, а заместитель начальника Управления экономики и перспективного развития префектуры ЗелАО, ведущий эксперт Премии Правительства РФ в области качества Анна Коробова презентовала проект „Московского конкурса делового совершенства“.