В префектуре округа состоялось заседание Наблюдательного совета зеленоградского подразделения МТПП

Первое в этом году заседание Наблюдательного совета обособленного подразделения Зеленограда Московской торгово-промышленной палаты было посвящено изменениям в организационной структуре филиала, подведению итогов за 2017 год и планам и перспективам на 2018 год, а также утверждению новых направлений деятельности подразделения и рассмотрению форм сотрудничества с различными учреждениями. В работе Наблюдательного совета принял участие президент МТПП Владимир Платонов

Обновленный состав

В ходе заседания совета были приняты важные решения, которые касаются организационной структуры подразделения. Так, новым председателем Наблюдательного совета стал заместитель префекта округа Андрей Новожилов , который сменил на этом посту первого заместителя префекта Алексея Михальченкова . «Я возглавлял Наблюдательный совет зеленоградского подразделения МТПП долгие годы. И теперь, по согласованию с префектом Анатолием Смирновым , передаю эти полномочия своему коллеге Андрею Евгеньевичу. Префектура Зеленоградского округа следит за развитием местного бизнеса, находится в курсе проблем предпринимателей, и в будущем, я уверен, это взаимодействие власти и бизнеса в нашем округе не только не ослабнет, а будет развиваться», — отметил Алексей Михальченков.

Также в состав Наблюдательного совета были включены генеральный директор медицинского центра «Аксис» Петр Бабин и генеральный директор ООО «Компнет» Алексей Юшманов. Кроме этого, состоялся прием в члены палаты трех новых компаний: ООО «Пифагор-М», ООО «Интермонолитстрой» и ООО «Синтез».

Итоги и перспективы

Директор подразделения МТПП в ЗелАО Владимир Мохте рассказал участникам заседания об итогах деятельности зеленоградского филиала в 2017 году, а также обозначил планы на текущий год.

— В прошлом году мы провели полное обновление кадрового ресурса подразделения, а по итогам текущего года, в целях развития различных направлений деятельности, планируем еще немного увеличить наш штат. Таким образом, коллектив подразделения может вырасти до 9 человек. При этом нам активно помогают участники Наблюдательного совета, что позволяет нам эффективно и продуктивно работать на благо развития зеленоградского бизнеса, — рассказал Владимир Мохте.

В прошлом году зеленоградское подразделение МТПП получило новое помещение в префектуре ЗелАО — оно будет использоваться для проведения деловых мероприятий, бизнес-завтраков, круглых столов и конференций.

— Это позволит нам делать наши мероприятия более разнообразными и привлекать больше участников. В частности, нас особенно интересует профильная ориентация бизнеса — мы хотим проводить больше специализированных событий для компаний определенных отраслей. Именно поэтому мы также планируем расширить состав Наблюдательного совета, что позволит формировать более понятную повестку и понимать проблемы бизнеса конкретной специализации, — отметил директор подразделения.

В области поддержки бизнеса Зеленограда в прошлом году окружным подразделением было проведено 15 мероприятий — и большинство из них как раз и были направлены на отрасли бизнеса.

Сегодня членами зеленоградского филиала являются 133 компании, с которыми предполагается развивать как привычные, так и новые формы работы.

В первую очередь, будет развиваться традиционное направление работы торгово-промышленной палаты — услуги по сертификации. В Зеленограде наблюдается высокая востребованность в этих услугах, поэтому для развития этого сегмента в структуре подразделения будет создана новая должность эксперта-методиста.

Второй новой должностью подразделения станет специалист проектного отдела. В 2017 году был дан старт широкой проектной деятельности зеленоградского подразделения МТПП. Так, при поддержке КП «Корпорация развития Зеленограда» был проведен чемпионат по решению практических бизнес-кейсов для коммерческих компаний, организованы профориентационные курсы для зеленоградских школьников, а при поддержке НИУ «МИЭТ» — образовательные курсы введения в предпринимательскую деятельность для студентов.

— Эти проекты актуальны и для нас, и для кластера «Зеленоград», и для предприятий, и для города, и, конечно, для молодых зеленоградцев. Мероприятия показали высокую результативность, продемонстрировали широкий охват и заинтересовали многих участников. Они позволяют развивать профориентационную работу и готовить для предприятий молодые перспективные кадры. В текущем году эту работу мы планируем также совершенствовать и масштабировать, — рассказал Владимир Мохте.

Также зеленоградское подразделение планирует налаживать более тесные связи с коллегами из ТиНАО. Ведь с недавних пор наши города (Зеленоград и Троицк ) являются побратимами, а КП «КРЗ» в рамках кластера «Зеленоград» координируют деятельность предприятий как в нашем округе, так и в «новой Москве ».

Социальный бизнес

Президент МТПП Владимир Платонов отметил активизацию работы как всей торгово-промышленной палаты города, так и его подразделения в Зеленограде:

— Мы всецело поддерживаем проекты участников палаты. Мы постараемся вернуть вам все те возможности, которые ранее не использовались, в том числе экспертные. И постараемся создать возможности и условия, чтобы вы работали с еще большим интересом, проявляли и реализовывали свои инициативы, развивали свою работу, плотнее и эффективнее взаимодействовали с компаниями. Зеленоград — удаленный город-спутник Москвы, но спутник — передовой, инновационный. Здесь можно внедрять и апробировать все новое. И мы хотим, чтобы вы по-новому выстраивали взаимоотношения с членами палаты, выдвигали свои проекты, которые при поддержке центра мы могли бы реализовать, в том числе в рамках всей Москвы. Зеленоград развивается очень позитивно и, я надеюсь, это движение получит еще более существенный импульс.

Пользуясь случаем, Владимир Платонов наградил благодарностью МТПП директора АКГ «Диалир» Дмитрия Порядкина. Консалтинговая группа принимает самое активное участие в деятельности палаты, является организатором большого количества мероприятий для бизнеса, а недавно — отметила 25-летний юбилей.

— Сегодня много говорили про проектную работу, и я хочу представить вам наш социальный благотворительный бизнес-проект, — рассказал Дмитрий Порядкин. — В сотрудничестве с «Ведогонь-театром» мы сегодня готовим «офисный» спектакль на бизнес-тематику, премьера которого запланирована на лето. Актерами в нем выступят мои же сотрудники, а вот режиссура и подготовка сценария — это работа театра. Доходы от продажи билетов будут направлены на благотворительность в пользу зеленоградского хосписа, шефствует над которым фонд помощи «Вера». И я приглашаю всех вас на наш спектакль.

— Вот про такие проекты я, в том числе, и говорю, — ответил Владимир Платонов. — Социальное направление бизнеса также должно развиваться, и это — один из приоритетов работы нашей палаты.

Медицинская отрасль

В ходе заседания Наблюдательного совета состоялась презентация нового направления деятельности подразделения ЗелАО. Был образован Подкомитет по здравоохранению в Зеленоградском округе, который возглавил гендиректор центра «Аксис» Петр Бабин. Подкомитет стал первой структурой в составе подразделения в области специализации бизнеса.

— Мы изучили на территории Зеленограда деятельность коммерческих медицинских центров — их оказалось не 5, и не 10, а целых 75. И обратились к председателю Комитета по здравоохранению и медицинской индустрии МТПП Олегу Рукодайному с предложением создать в составе зеленоградского подразделения соответствующую структуру, которая будет заниматься развитием и налаживанием сотрудничества в сфере коммерческой медицины. В руководстве Московской торгово-промышленной палаты мы нашли понимание, и теперь будем заниматься этой работой, — рассказал Петр Бабин.

Основные цели работы подкомитета — создание благоприятных условий для работы коммерческих медцентров, налаживание сотрудничества с государственными учреждениями, объединение усилий медицинских центров для оказания жителям максимально качественной медицинской помощи. «Аксис», как один из наиболее крупных частных медцентров Зеленограда, был выбран «якорным» учреждением подкомитета.

— Наша основная задача, как палаты, как зеленоградского подразделения и как нового подкомитета — снять напряжение, которое присутствует у жителей в области коммерческой медицины, — отметил Владимир Платонов. — Гражданин не должен беспокоиться о том, кто оплачивает его лечение. Самое важное в нашей работе — поделить зоны ответственности между медцентрами, наладить между ними сотрудничество, чтобы они имели возможность свободно переводить пациента в другой медцентр, если он способен оказать ту или иную медицинскую помощь лучше и качественнее. Зеленоград вполне удачно стал такой консолидированной площадкой, где возможно отработать эти формы взаимодействия.