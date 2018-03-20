Суд обязал ФСИН России устранить нарушения закона в ИК №4 под Калининградом

В связи с этим специализированный прокурор в октябре 2017 года внес соответствующее представление начальнику учреждения, который с требованиями прокурора согласился, но действенных мер по устранению нарушений закона не принял, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 20 марта 2018 года, в прокуратуре Калининградской области.

Добиваясь безусловного исполнения требований закона, прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях обратился в суд с исковым заявлением, с требованием к ответчику устранить допущенные нарушения.

Суд согласился с требованиями специализированного прокурора и обязал администрацию учреждения устранить допущенные нарушения, а ФСИН России профинансировать необходимые работы.