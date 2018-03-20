Ещё
Политолог Анатолий Гагарин оценил итоги президентских выборов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Политолог Анатолий Гагарин оценил итоги президентских выборов 

ТАСС 2 часа назад
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 марта. Директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, политолог Анатолий Гагарин оценил итоги президентских выборов.
"Итоги достаточно убедительные, цифры показывают с одной стороны доверие к самому процессу выборов, с другой — доверие к президенту. В этом смысле голосование подтвердило успешность работы главы государства в предшествующие сроки. Я бы сказал, что рост доверия, который выразился в голосовании за него, беспрецедентен. Потому что, как правило, у президентов по мере их работы уровень поддержки населением снижается. Но Владимира Путина поддерживает все больше и больше людей, о чем и свидетельствуют результаты выборов — за него проголосовало квалифицированное большинство страны и Югры, в частности", — цитируют в департаменте общественных и внешних связей региона слова политолога. Это, приводят в департаменте его слова, свидетельствует о том, что курс, которым следует президент, соответствует интересам народа. «Этот курс, как озвучивает президент, направлен на укрепление экономики страны, повышение благосостояния людей», — сказано в сообщении.
"Конечно, результаты явки и голосования показывают, что губернатор, как человек назначенный главой государства, поддерживает курс команды президента, в данном случае осуществляет процесс выборов в соответствии с обозначенными им критериями. А критерии простые: это открытость и доступность, чтобы все могли сделать свой выбор. Говоря о доступности, добавлю, что многие люди при помощи «Мобильного избирателя» могли проголосовать в удобном для них месте, что также является одной из причин высокой явки", — цитируют политолога в департаменте.
"Если рассматривать саму избирательную кампанию, мы видим, что она была проведена предельно открыто. Все конкуренты Путина получили, как я считаю, прекрасную возможность рассказать о своих планах. Президент вышел из агитационного процесса и предоставил им возможность проявить себя в полной мере. Результаты выборов показали, что подавляющее большинство выбрало программу президента", — отмечают в департаменте со ссылкой на Анатолия Гагарина.
Анатолий Гагарин — доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Института философии и права Уральского отделения РАН, эксперт-аналитик, участник экспертных опросов информационно-аналитических агентств и порталов. Руководитель Уральского отделения Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, инициатор создания Ассоциации Экспертных клубов УрФО. Участвовал в проведении более 60 избирательных кампаний всех уровней власти.
ТАСС: последние новости
Власти ФРГ выбрали город Ульм в качестве места для нового командного центра НАТО Доклад Совета Европы: тюрьмы в 13 европейских странах переполнены NYT: из Facebook уходит руководитель, заявлявший о якобы связанной с РФ рекламе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Су-57 нависла угроза191
У Скрипалей нет шансов. Признание разработчика «Новичка»90
Трамп все-таки поздравил Путина159
О чем говорили Путин и Трамп60
Посол РФ вызван в МИД Чехии139
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение