Политолог Анатолий Гагарин оценил итоги президентских выборов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК , 20 марта. Директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, политолог Анатолий Гагарин оценил итоги президентских выборов.

"Итоги достаточно убедительные, цифры показывают с одной стороны доверие к самому процессу выборов, с другой — доверие к президенту. В этом смысле голосование подтвердило успешность работы главы государства в предшествующие сроки. Я бы сказал, что рост доверия, который выразился в голосовании за него, беспрецедентен. Потому что, как правило, у президентов по мере их работы уровень поддержки населением снижается. Но Владимира Путина поддерживает все больше и больше людей, о чем и свидетельствуют результаты выборов — за него проголосовало квалифицированное большинство страны и Югры , в частности", — цитируют в департаменте общественных и внешних связей региона слова политолога. Это, приводят в департаменте его слова, свидетельствует о том, что курс, которым следует президент, соответствует интересам народа. «Этот курс, как озвучивает президент, направлен на укрепление экономики страны, повышение благосостояния людей», — сказано в сообщении.

"Конечно, результаты явки и голосования показывают, что губернатор, как человек назначенный главой государства, поддерживает курс команды президента, в данном случае осуществляет процесс выборов в соответствии с обозначенными им критериями. А критерии простые: это открытость и доступность, чтобы все могли сделать свой выбор. Говоря о доступности, добавлю, что многие люди при помощи «Мобильного избирателя» могли проголосовать в удобном для них месте, что также является одной из причин высокой явки", — цитируют политолога в департаменте.

"Если рассматривать саму избирательную кампанию, мы видим, что она была проведена предельно открыто. Все конкуренты Путина получили, как я считаю, прекрасную возможность рассказать о своих планах. Президент вышел из агитационного процесса и предоставил им возможность проявить себя в полной мере. Результаты выборов показали, что подавляющее большинство выбрало программу президента", — отмечают в департаменте со ссылкой на Анатолия Гагарина.