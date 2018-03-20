Зачет: Ведерников прошел испытание выборами президента в Псковской области

Перезагрузка

В области голоса за Владимира Путина отдали более 75% избирателей, явка составила более 65%. При этом между назначением Ведерникова врио губернатора в октябре 2017 года и выборами президента прошло менешь полугода. Вхождение в проблематику региона, настройка системы отношений наложились на неофициальный старт самой важной избирательной кампании последних шести лет. Ведерников вынужден был работать быстро и фактически не имел права на ошибку. Неточности в движениях на хрупком региональном общественно-политическом поле могли привести к несколько иному раскладу голосов 18 марта.

Вместо ушедшего на повышение Жаворонкова вице-губернатором, отвечающим за внутреннюю политику и медиа-блок, в начале ноября назначен Николай Цветков , который работал до этого главой областного избиркома. Назначение было встречено наблюдателями с пониманием: Цветков хорошо знает региональное политическое поле и досконально — избирательную систему.

Вместе с тем, новый вице-губернатор получил куда меньший объем полномочий и самостоятельности, чем обладал внутриполитический заместитель до него. Ведерников дал понять новым подчиненным: все заслуги, которые были у них ранее, обнуляются, и доказывать состоятельность надо заново. Это вводная распространялась на всех, сверху до низу, от вице-губернаторов до рядовых сотрудников.

В середине января глава региона прямым текстом заявил, что пока присматривается, кто чего стоит, но медийно-политический блок администрации может быть реформирован. Ключевые позиции в нем сейчас занимают начальник управления внутренней политики Оксана Иванова и первый зам начальника управления по связи и массовым коммуникациям Олег Добрынин. Для них прошедшая кампания также стала первым экзаменом на соответствие требованиям, предъявляемым Ведерниковым.

Зачетки для оценок собраны, но назад их пока не отдали. Предполагаем, что в ближайший месяц глава региона так или иначе даст понять, кто соответствует его критериям эффективной работы, а кто нет, хотя бы настройкой аппарата и возможными кадровыми перестановками. При этом речь идет не только об оценках для администраторов, но и возможном включении в команду губернатора не только чиновников, но и более широкого круга лиц Как бы то ни было, Ведерникову с октября удалось «перепрошить» неповоротливую административную машину, заставить ее ехать — и ехать довольно быстро. Надо признать, что не все пассажиры в восторге от такой езды, многие привыкли к более размеренному передвижению.

Риски есть

Влияние на ход президентской кампании и стабильную ситуацию в регионе оказала и еще одна черта работы Ведерникова . Речь идет о взятии главой региона на себя ответственности за решение социально-значимых проблем. Строительство и сдача перинатального центра, появление в регионе нового полигона ТКО, кадастровая стоимость земли, спасение региональной авиакомпании «Псковавиа» — только часть вопросов, которыми Ведерников занялся лично.

Перинатальный центр в Пскове построен, идет наладка оборудования. По разработке схемы ТКО и появлению инвестора для нового полигона обозначен срок в мае, власти региона начали поиск инвесторов для реанимации «Псковавиа». С садоводами за один стол переговоров посажены все заинтересованные стороны. Все это происходит на фоне постоянной работы врио со средами: молодежь, ОНФ, ветераны, нацдиаспоры, медиа, политические партии, муниципалы.

Беря на себя личную ответственность за решение проблем, многие из которых имеют многолетнюю историю, Михаил Ведерников повышает свою капитализацию как первого лица области. С другой стороны, есть у такого стиля работы и риски с точки зрения губернаторской кампании. Люди ждут и требуют быстрых решений любых вопросов. Но многие из них, например, создание нового полигона ТКО, объективно займут 2-3 года: от проекта до открытия объекта. Очевидно, что оппоненты Ведерникова на выборах будут такие проблемы политизировать, оставлять реальную ситуацию за скобками, требуя немедленно все решить, построить и открыть.

Ведерников, кажется, это предвидит, а потому максимально консолидирует самые разные общественные группы вокруг себя. В случае с полигоном — это активисты Порховского района, ОНФ, эксперты. В истории с кадастровой стоимостью земли — сами садоводы. Глава региона фактически перехватывает протестную повестку дня у своих будущих оппонентов, очевидно ожидая, что никаким политическим консенсусом в ходе губернаторской кампании пахнуть не будет. При этом при успешном разрешении проблемных вопросов, врио губернатора многократно умножит политический капитал, полученный в первые месяцы руководства областью.

19 марта для главы региона начался новый этап — подготовка в сентябрьским выборам губернатора Псковской области. Президентская кампания стала важным экзаменом для Ведерникова, но губернаторская будет на порядок сложнее, а каждая ошибка будет больно бить по рейтингу. Как едет административная машина, Ведерников уже проверил. Теперь предстоит ее тонкая настройка. Например, окончательное устранение рабочих противоречий, которые все-таки имеют место между фигурами, входящими в состав политического блока. А также решение кадровых вопросов: так, до сих пор вакантен пост экономического вице-губернатора. В более широком понимании — Михаил Ведерников все еще формирует команду, которая поможет решить совершенно прикладные проблемы жителей области «на земле».