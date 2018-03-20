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Здунов коснулся «жизненно-важных» вопросов Минздрава Дагестана
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Здунов коснулся «жизненно-важных» вопросов Минздрава Дагестана 

Mirmol.ru 3 часа назад
Фото: Mirmol.ru
Здунов коснулся «жизненно-важных» вопросов Минздрава ДагестанаС работой Министерства здравоохранения республики ознакомился премьер-министр Дагестана Артём Здунов. Встреча, как отметил председатель правительства, нацелена на знакомство с коллективом министерства, работой, с проблемами и возможностями ведомства.
В ходе визита был обсуждён вопрос обеспечения лекарственными препаратами медучреждения и их материально-техническая база.
«Изношенность автопарка составляет 63%. Это для нас большая проблема», — сообщил руководитель ведомства Танка Ибрагимов.
На встрече коснулись и реализации программы «Земской доктор». Затронули тему как дефицита, так и профицита кадров, а также качества подготовки медицинских специалистов.
«Есть вопросы, над которыми надо серьезно подумать. Это качество образования, это восполнение дефицита кадров. Надо найти пути решения. Это наши ресурсы, и немаловажно, кто придет на смену. Поэтому хочу сказать, что каждый вопрос, поднятый на сегодняшней встрече, — жизненно важен», — заключил Артём Здунов.
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