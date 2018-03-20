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Система Tax Free заработает во всех городах ЧМ-2018 с 1 апреля
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Система Tax Free заработает во всех городах ЧМ-2018 с 1 апреля 

Москва24 3 часа назад
Фото: Москва24
Система Tax Free, при которой иностранцам возвращают сумму НДС, входящую в стоимость покупки, 1 апреля заработает в аэропортах всех российских городов, принимающих чемпионат мира по футболу.
Как сообщает телеканал Москва 24, сначала систему будут тестировать, а уже потом ею смогут воспользоваться болельщики.
Для того, чтобы вернуть уплаченный НДС, необходимо выполнить ряд условий. Так, товар должен быть вывезен с территории ЕАЭС в течение трех месяцев после покупки. Кроме того, он должен быть на сумму не меньше 10 тысяч рублей в течение одного календарного дня. При этом система не действует на подакцизные товары.
Чтобы вернуть НДС необходимо предъявить паспорт и специальный чек из магазина с отметкой таможенного органа, подтверждающей вывоз товара.
Ранее в феврале премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о введении пилотных проектов Tax Free в четырех регионах страны. Речь идет о Красноярском крае, Московской области, Москве и Санкт-Петербурге. Он добавил, что необходимые изменения в налоговое законодательство приняты. По словам Медведева, такая система возврата налога на добавленную стоимость зарекомендовала себя во многих странах.
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