Система Tax Free заработает во всех городах ЧМ-2018 с 1 апреля

Система Tax Free, при которой иностранцам возвращают сумму НДС, входящую в стоимость покупки, 1 апреля заработает в аэропортах всех российских городов, принимающих чемпионат мира по футболу.

Как сообщает телеканал Москва 24, сначала систему будут тестировать, а уже потом ею смогут воспользоваться болельщики.

Для того, чтобы вернуть уплаченный НДС, необходимо выполнить ряд условий. Так, товар должен быть вывезен с территории ЕАЭС в течение трех месяцев после покупки. Кроме того, он должен быть на сумму не меньше 10 тысяч рублей в течение одного календарного дня. При этом система не действует на подакцизные товары.

Чтобы вернуть НДС необходимо предъявить паспорт и специальный чек из магазина с отметкой таможенного органа, подтверждающей вывоз товара.