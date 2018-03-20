«Канал имени Москвы» планирует запустить электросудно в навигацию 2019 г.

ФГБУ «Канал имени Москвы» планирует запустить электросудно в навигацию 2019 г., сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе учреждения.

«Уже в 2019 г. речная «Тесла» обновит флот ФГБУ «Канал имени Москвы». Сконструированное из композитных материалов судно на электротяге станет легким, маневренным и экологически чистым. А «съедаемые» в ходе путевых работ киловатты будут в девять раз дешевле традиционного дизельного топлива. Модернизация подвижного состава Московского бассейна позволит наполнить внутренние водные пути красивыми энергоэффективными судами», — сообщили в пресс-службе.

По словам руководителя ФГБУ «Канал имени Москвы» Германа Елянюшкина, которые цитирует пресс-служба, спустить электроход на воду планируется в навигацию 2019 г. В настоящее время завершаются научно-изыскательские работы, проект проходит экономическое обоснование.

«Канал имени Москвы» будет первопроходцем в области отечественного проектирования, строительства и эксплуатации судов на электротяге. Инновационный проект позволит модернизировать технический флот ФГБУ, сделать его быстроходным, маневренным, энергоэффективным и экономичным. Сегодня парк судов, обслуживающих водные пути Московского бассейна, насчитывает 195 единиц», — отметили в пресс-службе.

В пресс-службе пояснили, что основные характеристики электросудна: длина — 30 м, ширина — 5 м, габаритная высота — 4,93 м, осадка — 1,2 м, скорость на глубокой воде — 20 км/ч. Автономность плавания — не менее трех суток, запас хода на электротяге — 12 часов, средний срок службы — 24 года.

«Создаваемый электроход будет универсальным трансформером, который сможет видоизменяться для решения разнообразных задач. Проектируемая модульная платформа представляет собой однопалубное судно с носовым расположением рулевой рубки и средним расположением аккумуляторного отсека, с рабочей палубой, грузовым краном и каютами для экипажа. В зависимости от установленного модуля платформа сможет выполнять обстановочные и водолазные работы, траление и промеры глубин», — рассказали в пресс-службе.

Г. Елянюшкин добавил, что сконструировать модульную платформу планируется из композитных, многослойных материалов, что повысит устойчивость и срок эксплуатации судна, а также сделает его более легким и маневренным. Еще два важных преимущества — экологичность (нет выбросов в окружающую среду продуктов горения топлива) и экономичность.

«Литийионные аккумуляторные батареи можно будет подзаряжать на причалах «Канала имени Москвы» во время стоянки. Электрическая энергия, вырабатываемая ГЭС на гидроузлах ФГБУ, значительно дешевле традиционного топлива. То есть 12 часов электрического хода будут стоить около 2 тыс. руб., тогда как дизель обходится в 18 тыс. руб. Таким образом, использование киловаттов оптимизирует транспортные расходы в девять раз», — отметили в пресс-службе.