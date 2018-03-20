На время сноса телебашни закроют БЦ «Саммит», а крокодилов запрут в цирке

Сотрудники БЦ «Саммит» и жители комплекса апартаментов «Артек» получили предупреждения об ограничениях в передвижении утром 24 марта. Это связывают со сносом телебашни.

Как сообщили сотрудники БЦ «Саммит», управляющая компания предупредила о том, что все двери центра, а также шлагбаум на въезд будут заблокированы. В комплексе «Артек» сообщили, что получили предупреждение от МЧС . От УГМК — ещё нет.

«Предупреждение будет действовать 24 марта с 7 утра до 10 утра. По возможности нужно эвакуировать людей, хотя насильно выгонять людей из апартаментов мы, конечно, не можем», — отметили в управляющей компании комплекса.

Цирк 24 марта работать не будет. Об этом Е1.RU сообщил его руководитель Анатолий Марчевский.

На вопрос о том, будут ли на время сноса из цирка эвакуировать животных, директор цирка ответил: «А зачем их убирать? Это смотря каких животных, а у нас таких [чтобы им требовалась эвакуация], нет».

Известно, что сейчас в цирке идёт программа «Цирк на воде», львов и тигров в здании нет, в представлении участвуют морские львы, морские котики и крокодилы, из сухопутных животных — обезьяны и дикобразы, из птиц — попугаи.

В парке « Россия — моя история» сообщили, что предупреждений не получали и работать интерактивный парк должен в прежнем режиме. «Экскурсии у нас начинаются с 11 часов», — уточнила директор парка Наталья Прошина.

Снос башни, по многочисленным неофициальным данным, намечен на 24 марта. Метро, скорее всего, ради этого, закроют с 09:00 до 11:30, согласно сегодняшним объявлениям. 22 марта в 19:00 екатеринбуржцы придут на «обнимашки» символа города.