Ещё
На время сноса телебашни закроют БЦ «Саммит», а крокодилов запрут в цирке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На время сноса телебашни закроют БЦ «Саммит», а крокодилов запрут в цирке 

e1.ru 3 часа назад
Фото: e1.ru
Сотрудники БЦ «Саммит» и жители комплекса апартаментов «Артек» получили предупреждения об ограничениях в передвижении утром 24 марта. Это связывают со сносом телебашни.
Как сообщили сотрудники БЦ «Саммит», управляющая компания предупредила о том, что все двери центра, а также шлагбаум на въезд будут заблокированы. В комплексе «Артек» сообщили, что получили предупреждение от МЧС. От УГМК — ещё нет.
«Предупреждение будет действовать 24 марта с 7 утра до 10 утра. По возможности нужно эвакуировать людей, хотя насильно выгонять людей из апартаментов мы, конечно, не можем», — отметили в управляющей компании комплекса.
Цирк 24 марта работать не будет. Об этом Е1.RU сообщил его руководитель Анатолий Марчевский.
На вопрос о том, будут ли на время сноса из цирка эвакуировать животных, директор цирка ответил: «А зачем их убирать? Это смотря каких животных, а у нас таких [чтобы им требовалась эвакуация], нет».
Известно, что сейчас в цирке идёт программа «Цирк на воде», львов и тигров в здании нет, в представлении участвуют морские львы, морские котики и крокодилы, из сухопутных животных — обезьяны и дикобразы, из птиц — попугаи.
В парке «Россия — моя история» сообщили, что предупреждений не получали и работать интерактивный парк должен в прежнем режиме. «Экскурсии у нас начинаются с 11 часов», — уточнила директор парка Наталья Прошина.
Снос башни, по многочисленным неофициальным данным, намечен на 24 марта. Метро, скорее всего, ради этого, закроют с 09:00 до 11:30, согласно сегодняшним объявлениям. 22 марта в 19:00 екатеринбуржцы придут на «обнимашки» символа города.
e1.ru: последние новости
В день приезда Патрушева в час пик ради кортежа перекрыли дороги в центре Екатеринбурга Бодибилдеры Екатеринбурга и Ройзман заступились за тренера, которого обвинили в педофилии Шпаргалка для гостя ЧМ-2018: как добраться до стадионов мундиаля, где бы они ни были
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Су-57 нависла угроза200
У Скрипалей нет шансов. Признание разработчика «Новичка»92
О чем говорили Путин и Трамп59
Трамп все-таки поздравил Путина160
Пригожин обрушился на Макаревича165
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение