В Российском историческом обществе презентовали двухтомник «История Крыма» 

Всё далекое и близкое прошлое Крымского полуострова отразил двухтомник «История Крыма», презентация которого состоялась в Российском историческом обществе на заседании «круглого стола», посвящённого четырёхлетию возвращения этих земель в состав России.
Практически все выступающие сошлись на том, что столь всеобъемлющего труда наша историография ещё не знала. В двух книгах нашлось место всем периодам былого, начиная от палеолита и заканчивая событиями 2014 года, вошедшими в хроники российской жизни под названием «Крымской весны».
Особой темой обсуждения стал не первостепенный, казалось бы, вопрос терминологии. На Западе с достойным лучшего применения упорством именуют воссоединение Крыма с Россией аннексией. Но, по мнению, многих участников прений, это понятие следует отнести к действиям Украины, когда в 1991 году власти новорождённого государства презрели волю крымчан, проголосовавших на референдуме за самостоятельное будущее, подразумевая, что оно будет связано именно в Россией. Об этом говорил в своём вступительном слове и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, ту же точку зрения высказал председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий.
К несчастью, отвергнутое Киевом решение народов Крыма, не было поддержано в тот период Москвой, что и привело к почти четвертьвековому прозябанию и полуострова, и Севастополя под украинской юрисдикцией. Об изначальной характеристике вхождения Крыма в состав Российской империи напомнил на «круглом столе» сенатор от Крыма Сергей Цеков. Не всем известно, что в подписанном императрицей Екатерина II манифесте говорилось не о присоединении, а о принятии Крыма в состав нашего государства!
С тех самых пор Крым стал ареной многих важнейших эпизодов российской истории. Можно вспомнить хотя бы оборону Севастополя от англичан и французов в середине XIX века, когда Великобритания исполнила-таки своё намерение напасть на Россию, на что она не рискнула пойти после екатерининского манифеста… В Крыму фактически закончилась Гражданская война на европейской территории России и эвакуация врангелевских войск дала начало первой волне русской эмиграции. Напомнив о Ялтинской конференции, на которой лидеры трёх держав обрисовали контуры послевоенного мирового порядка, Сергей Нарышкин констатировал, что никто тогда подумал не мог о том, что Крым и Севастополь позднее окажутся «под чужой и грабительской властью». Наверняка не мог представить этого и Никита Сергеевич Хрущёв, принявший антиконституционное и конъюнктурное решение передать Крым Украинской Советской Социалистической Республике в качестве своеобразного подарка в честь 300-летия Переяславской рады…
Но Крым — это не только череда больших и малых исторических событий. Крым — это люди, жившие там с глубокой древности. И не случайно особым пунктом «круглого стола» стала малоизвестная, увы, деятельность уроженца Бахчисарая Исмаила Гаспринского, разговор о которой был приурочен к 167-летию со дня его рождения. О незаслуженно оказавшейся в тени многогранной деятельности крымско-татарского просветителя и интеллектуала поведал показанный участникам «круглого стола» документальный фильм Евгения Кожокина.