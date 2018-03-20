В Российском историческом обществе презентовали двухтомник «История Крыма»

Всё далекое и близкое прошлое Крымского полуострова отразил двухтомник «История Крыма», презентация которого состоялась в Российском историческом обществе на заседании «круглого стола», посвящённого четырёхлетию возвращения этих земель в состав России

Практически все выступающие сошлись на том, что столь всеобъемлющего труда наша историография ещё не знала. В двух книгах нашлось место всем периодам былого, начиная от палеолита и заканчивая событиями 2014 года, вошедшими в хроники российской жизни под названием «Крымской весны».

К несчастью, отвергнутое Киевом решение народов Крыма, не было поддержано в тот период Москвой , что и привело к почти четвертьвековому прозябанию и полуострова, и Севастополя под украинской юрисдикцией. Об изначальной характеристике вхождения Крыма в состав Российской империи напомнил на «круглом столе» сенатор от Крыма Сергей Цеков . Не всем известно, что в подписанном императрицей Екатерина II манифесте говорилось не о присоединении, а о принятии Крыма в состав нашего государства!

С тех самых пор Крым стал ареной многих важнейших эпизодов российской истории. Можно вспомнить хотя бы оборону Севастополя от англичан и французов в середине XIX века, когда Великобритания исполнила-таки своё намерение напасть на Россию, на что она не рискнула пойти после екатерининского манифеста… В Крыму фактически закончилась Гражданская война на европейской территории России и эвакуация врангелевских войск дала начало первой волне русской эмиграции. Напомнив о Ялтинской конференции, на которой лидеры трёх держав обрисовали контуры послевоенного мирового порядка, Сергей Нарышкин констатировал, что никто тогда подумал не мог о том, что Крым и Севастополь позднее окажутся «под чужой и грабительской властью». Наверняка не мог представить этого и Никита Сергеевич Хрущёв, принявший антиконституционное и конъюнктурное решение передать Крым Украинской Советской Социалистической Республике в качестве своеобразного подарка в честь 300-летия Переяславской рады…