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ПМЭФ-2018 посетит самая представительная делегация Саудовской Аравии за всю историю форума
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ПМЭФ-2018 посетит самая представительная делегация Саудовской Аравии за всю историю форума 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: BFM.RU
Делегация Королевства Саудовская Аравия посетила Москву с целью обсуждения участия представителей Королевства в Петербургском международном экономическом форуме 2018 года. В ходе переговоров представителей Генерального инвестиционного агентства Саудовской Аравии (SAGIA) с руководством Фонда «Росконгресс» стороны обсудили ключевые вопросы, касающиеся застройки саудовского стенда в выставочной зоне Петербургского международного экономического форума, были выдвинуты идеи для формирования деловой и культурной программы визита.
Особое внимание было уделено инициативе проведения российско-саудовского круглого стола и подписанию соглашения о сотрудничестве между SAGIA и Фондом «Росконгресс» в рамках ПМЭФ. Также на Форуме ожидается подписание серии межправительственных российско-саудовских соглашений.
Подчеркивая важность взаимодействия сторон, советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков отметил, что «Саудовская Аравия была и остается важным ближневосточным партнером России. Участие делегации из Королевства на Петербургском международном экономическом форуме в 2018 году позволит нашим странам сформировать новые договоренности и соглашения в области международного экономического и культурного сотрудничества».
Представители SAGIA особенно отметили, что Король Саудовской Аравии направит в этом году на ПМЭФ самую представительную делегацию из Королевства в истории мероприятия. В состав официальной делегации страны войдут министры экономического профиля, а также главы крупнейших компаний королевства, всего более 150 делегатов.
Напомним, на ПМЭФ-2018 запланировано представление нескольких национальных павильонов. Как ранее сообщалось, в рамках Форума Франция и Япония разместят на территории Форума национальные выставочные павильоны. Также планируется организовать Африканскую гостиную в рамках ПМЭФ. С данной инициативой выступил Союз по представлению интересов предпринимателей в Африке «Африканская Деловая Инициатива» (АДИ).
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 Ещё 6 источников 
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